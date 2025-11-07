HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Con vật quý hiếm nặng 30kg bất ngờ viếng thăm vườn nhà dân

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người dân xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) phát hiện trăn đất quý hiếm nặng 30kg đi lạc vào vườn, đã bàn giao kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên an toàn.

Trăn đất qúy hiếm nặng 30kg xuất hiện bất ngờ trong vườn nhà dân - Ảnh 1.

Ngày 5-11, UBND xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một cá thể trăn đất quý hiếm nặng khoảng 30kg do người dân phát hiện trong vườn nhà.

Trước đó, gia đình ông Phạm Văn Nam (trú thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa) bất ngờ phát hiện một cá thể trăn lớn bò vào khu vườn sau nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Nam đã chủ động trình báo chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Trăn đất qúy hiếm nặng 30kg xuất hiện bất ngờ trong vườn nhà dân - Ảnh 2.

Bàn giao trăn đất quý hiếm cho lực lượng chức năng

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Tuyên Hóa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng tiến hành kiểm tra, ghi nhận cá thể trăn trong tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương. Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và thả trăn trở lại môi trường rừng tự nhiên an toàn.

Theo cơ quan kiểm lâm, cá thể trăn trên là trăn đất (tên khoa học Python bivittatus), nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB được quy định tại Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là loài được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép.


