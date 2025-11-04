Chủ tịch tỉnh Quảng Trị lội nước, thăm người dân vùng ngập lụt

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Ninh Châu

Ngày 4-11, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã đến các xã Trường Ninh và Ninh Châu để kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi người dân vùng bị ảnh hưởng nặng sau nhiều ngày mưa lớn.

Tại xã Trường Ninh, hơn 500 hộ dân với 1.600 người bị nước lũ bao vây, nhiều nhà ngập sâu hơn 1m, đặc biệt ở thôn Đồng Tư. Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã thăm hỏi, trao quà gồm gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, neo đơn.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý rác sau lũ, khôi phục sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn điện, giao thông và phòng dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong lội nước, tặng quà, động viên người dân vùng ngập lụt thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh

Tại xã Ninh Châu, ông Trần Phong đến nhà cộng đồng thôn Hữu Tân, nơi nhiều người đang trú tránh lũ. Trong số này Chủ tịch Quảng Trị đã động viên, thăm hỏi bà Nguyễn Thị Thiện, gần 80 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo phải thở máy ô-xy, được người thân và chính quyền di dời khỏi vùng ngập. Mất điện nhiều giờ, thôn phải dùng máy phát để duy trì máy thở cho bà.

Đồng thời trao các phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân đang trú tránh tại nhà chống bão lũ cộng đồng thôn Hữu Tân, động viên bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ghi nhận tinh thần của lực lượng tại chỗ đang căng mình giúp dân trong mưa lũ, ông Trần Phong yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo người yếu thế, người già, bệnh tật, "không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai, hoạn nạn."

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Nguyễn Thị Thiện

Tặng quà cho người dân tại nhà chống bão lũ cộng đồng thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đến chiều cùng ngày, Quảng Trị còn hơn 120 điểm ngập, sạt lở, hơn 3.400 ngôi nhà bị ngập, 253 hộ (985 người) bị cô lập. 65 điểm trường với hơn 17.700 học sinh phải nghỉ học. Toàn tỉnh ghi nhận 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương.

Các lực lượng cứu hộ tiếp tục dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Tìm kiếm ngư dân mất tích Cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương và gia đình tìm kiếm ngư dân P.Q.H. (SN 1969, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch) - bị mất tích do sóng đánh chìm thuyền. Lúc 8 giờ 4-11, Đồn Biên phòng Roòn nhận được thông tin của người dân về việc ông H. điều khiển thuyền thúng trên đường vào cách cửa Roòn khoảng 70m thì bị sóng đánh chìm. Đơn vị đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương, gia đình, bà con ngư dân các thôn trên địa bàn tổ chức tìm kiếm.



