Văn hóa - Văn nghệ

Concert Quốc gia sắp tổ chức tại TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TPHCM

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" vào ngày 21-8. Chương trình sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TPHCM. 

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

TPHC sắp có Concert Quốc gia - Ảnh 1.

Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 21-8-2026. Ảnh: Báo Nhân dân

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, vệ sinh môi trường, phương án thoát hiểm và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tham dự.

Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" được xây dựng gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt. Chương đầu tiên mang tên "Non sông một dải", tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn giàu cảm xúc. 

Tiếp nối là chương "Sắc đỏ tự hào", lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, tượng trưng cho niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đất nước có được vị thế hôm nay. 

Khép lại concert là chương "Tổ quốc trong tim", mang màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. 

Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng sắc màu văn hóa 3 miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Bộ VH-TT-DL tổ chức concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Bộ VH-TT-DL tổ chức concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

(NLĐO)- Concert quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" do Bộ VH-TT-DL tổ chức diễn ra tối 1-9 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" tặng vé miễn phí cho 30.000 khán giả

(NLĐO)- Thêm một "concert quốc gia" quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

(NLĐO)- 50.000 khán giả cùng đặt tay lên trái tim và hòa nhịp ca khúc "Tiến Quân ca" trong cảm xúc dâng tràn ở chương trình "Tổ quốc trong tim"

TPHCM Báo Nhân Dân Concert quốc gia Tổ quốc trong tim
