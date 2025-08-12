Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" tặng vé miễn phí cho 30.000 khán giả

"Concert quốc gia" "Tự hào là người Việt Nam" được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội tối 17-8 nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Chương trình là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây cũng là dịp lan tỏa sâu rộng về sự đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó củng cố niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

"Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ca sĩ Tùng Dương

Chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.

Chương trình quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa cùng nhiều giọng ca nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn Hợp Xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ..., mang đến những tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện các trang sử vàng và khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Ca sĩ Hòa Minzy

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Netmedia cho biết, chương trình được dàn dựng theo ba chương: "Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam", "Một Việt Nam - Triệu trái tim" và "Tự hào là người Việt Nam".

Sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, tạo nên một "bản giao hưởng" của nguồn cội và khát vọng. Đây sẽ là một tuyệt phẩm nghệ thuật dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh, ánh sáng hòa quyện, với nhiều yếu tố bất ngờ cho khán giả.

Chương trình miễn phí vé, dự kiến dành cho 30.000 khán giả hòa chung tiếng hát, niềm tự hào dân tộc.

"Tự hào là người Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam); tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và livestream trên các nền tảng số.