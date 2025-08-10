HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Yến Anh

(NLĐO)- 50.000 khán giả cùng đặt tay lên trái tim và hòa nhịp ca khúc "Tiến Quân ca" trong cảm xúc dâng tràn ở chương trình "Tổ quốc trong tim"

Tối 10-8, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân, UBND thành phố Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) đã được tổ chức.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 1.

Màn duyệt binh tại Quảng trường Đỏ được tái hiện trên sân khấu “Tổ quốc trong tim"

Đến tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Tổ quốc trong tim - bản hòa ca của lòng yêu nước

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 2.

Biển người vỡ òa trước màn tái hiện ấn tượng của các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1

Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

"Tổ quốc trong tim" còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tổ quốc trong tim - niềm tự hào tiếp nối quá khứ hào hùng

"Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ" - ông Lê Quốc Minh nói.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết từ thiết kế sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho "Việt Nam - Chiến thắng" cho đến những hình tượng thiêng liêng như lá Cờ đỏ Sao vàng tung bay, đoàn quân sải bước uy nghiêm mạnh mẽ, hay các lát cắt phi thời gian tái hiện lịch sử ... tất cả đều được dàn dựng công phu với mong muốn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 4.

50.000 nghệ sĩ, khán giả cùng đặt tay lên trái tim và hòa nhịp ca khúc "Tiến Quân ca" của nhạc sỹ Văn Cao trong cảm xúc dâng tràn

"Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc" – nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định.

"Tổ quốc trong tim" quy tụ khối đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, cùng hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, thiếu nhi cùng các ban nhạc, dàn hợp xướng…

Chương trình gồm ba chương như ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng.

Chương 1 "Dáng hình đất nước: gồm các ca khúc "Mười chín tháng tám-Đoàn vệ quốc quân-Đường chúng ta đi," "Làng tôi-Ngày mùa," "Hò kéo pháo-Đường lên phía trước," "Mẹ yêu con".

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 5.

Các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1, những chiến sĩ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Nga tháng 5-2025

Chương 2 "Giai điệu tự hào" gồm các ca khúc "Giai điệu tự hào," "Viết tiếp câu chuyện hoà bình," "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng-Bác Hồ người cho em tất cả".

Chương 3 "Tổ quốc trong tim" gồm các ca khúc "Tôi yêu Việt Nam," "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam," "Bèo dạt mây trôi-Bài ca Đất phương Nam-Em trong mắt tôi," "Một vòng Việt Nam".

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - Ảnh 6.

Ca sĩ Tùng Dương và Đăng Dương biểu diễn trong chương trình

Chương trình khép lại với bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" bằng màn hòa giọng của hàng vạn khán giả.

Không chỉ thưởng thức giọng hát của các nghệ sĩ nổi tiếng, khán giả còn được chào đón các quân nhân thuộc Trường Sỹ quan Lục quân 1, những chiến sĩ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Nga tháng 5-2025.

Đặc biệt, các gương mặt thể thao tiêu biểu đã đưa hình ảnh Việt Nam tỏa sáng trên các đấu trường quốc tế cũng có mặt, giao lưu cùng khán giả. Đó là Lê Văn Công – vận động viên đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được huy chương ở Paralympic Paris 2024; Nguyễn Thị Ánh Viên – "tiểu tiên cá" của bơi lội Việt Nam, biểu tượng của sự bền bỉ và chinh phục; Nguyễn Quang Hải – người đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà bằng những khoảnh khắc khó quên; vận động viên Karate Nguyễn Ngọc Trâm – chủ nhân tấm huy chương vàng ASIAD 19 và vô địch châu Á 2025; xạ thủ Phạm Quang Huy - vận động viên đầu tiên của Việt Nam đoạt Huy chương vàng bộ môn bắn súng tại ASIAD.

Tin liên quan

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

Mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc với "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam"

(NLĐO)- Nhiều bản "hit" của nhạc Việt được thể hiện vô cùng sôi động trên sân khấu "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".

Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc trong tim mỗi người

(NLĐO) - Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" là một bản giao hưởng của lòng yêu nước, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa nhịp.

Concert quốc gia Tổ quốc trong tim Báo Nhân Dân
