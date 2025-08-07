"Concert quốc gia" tạo sức hút mạnh mẽ

Quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng với thông điệp yêu nước mạnh mẽ, 2 "concert quốc gia": "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội tổ chức cùng "V Concert" với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Khơi dậy lòng yêu nước

Cổng đăng ký vé của chương trình "Tổ quốc trong tim" đã "sập" chỉ sau 9 phút mở, với khoảng 3 triệu lượt quét và 20.000 người đăng ký thành công. Trong khi đó toàn bộ vé của đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" cũng "sold out" chỉ sau ít ngày mở bán.

"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" diễn ra tối 9-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu thích, đại diện cho tinh thần mới, năng lượng mới của âm nhạc Việt Nam hiện nay như Hà Anh Tuấn, Đen, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Tóc Tiên, Phương Mỹ Chi, Rhyder, Quang Hùng MasterD… Giữ vai trò Giám đốc âm nhạc "V Concert" là nhóm nhạc DTAP nổi tiếng với khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, tạo nên những bản hit cho nhiều nghệ sĩ, gần đây nhất là Phương Mỹ Chi trong "Sing! Asia 2025".

Ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia chương trình “Tổ quốc trong tim” tại lễ công bố chương trình (Ảnh: THÚY THÚY)

Mang thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc, "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào tối 10-8 tại Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình tái hiện các dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc thông qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đưa khán giả đến gần hơn với những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là khoảnh khắc 50.000 khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát Quốc ca. "Tổ quốc trong tim" quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu thuộc nhiều thế hệ như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, OPlus Band… cùng các gương mặt thể thao tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công…

"Concert quốc gia" này còn gây chú ý với phần trình diễn của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow - Nga) và màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút, khép lại đêm nghệ thuật. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn thực hiện một chương trình phủ kín sắc đỏ từ sân khấu tới khán đài. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là "bản giao hưởng của lòng yêu nước".

Điểm đặc biệt của 2 chương trình này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa tính chính luận và sức hút đại chúng. Nếu như các chương trình âm nhạc do doanh nghiệp tư nhân tổ chức thường tập trung vào yếu tố giải trí và tối ưu hóa lợi nhuận thì "Tổ quốc trong tim" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" lại hướng tới việc khơi dậy lòng yêu nước, tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc.

Cả hai sự kiện đều thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ - nhóm đối tượng vốn được xem là khó tiếp cận với các nội dung mang tính chính luận. "Concert quốc gia" với chính sách phát vé miễn phí đã tạo nên sức hút đông đảo, trong khi "V Concert" lại thành công trong việc "đo" thị trường thông qua bán vé, với lượng vé được khán giả săn đón nhiệt tình.

Mở ra cơ hội lớn

Các "concert quốc gia" được tổ chức trong tháng 8 với tinh thần tự hào Việt Nam cho thấy vai trò của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc kiến tạo không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Âm nhạc đại chúng với sức lan tỏa rộng rãi và khả năng tạo hiệu ứng cộng đồng lớn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia. Tuy nhiên, các chương trình đậm tính chính luận, đề cao lòng yêu nước, tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc vẫn tạo được sức hút lớn với công chúng.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Tổ quốc trong tim" là sự kiện khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, truyền cảm hứng về khát vọng vươn tới tương lai. Vai trò của báo chí trong việc dẫn dắt và kiến tạo không gian văn hóa tinh thần được thể hiện rõ nét, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội".

Tương tự, Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải cho biết: "V Concert là một phần trong chiến lược dài hạn của VTV nhằm tham gia tích cực vào chuỗi sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định trách nhiệm xã hội của các cơ quan truyền thông lớn mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái văn hóa sống động, nơi các giá trị truyền thống được thể hiện sáng tạo để tiếp cận đông đảo công chúng".

Sự thành công của 2 "concert quốc gia" còn mở ra cơ hội để các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương tham gia sâu hơn vào lĩnh vực văn hóa. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được Chính phủ xác định là một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, "Tổ quốc trong tim" hay "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" là minh chứng cho thấy nhà nước có thể đóng vai trò dẫn dắt, định hướng và tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa mà còn tạo ra một hệ sinh thái văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được bảo tồn và phát huy, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí và giáo dục của công chúng. Các sự kiện này còn mang đến bài học về cách kết hợp giữa nghệ thuật, tư tưởng và kinh tế. Việc "V Concert" bán vé thành công cho thấy thị trường văn hóa Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận những sản phẩm mang tính chính luận nếu chúng được đầu tư đúng mức.

Đây là tín hiệu tích cực, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và địa phương khác mạnh dạn tổ chức các chương trình nghệ thuật tương tự. Những sự kiện này không chỉ góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia mà còn tạo ra cơ hội kinh tế, từ việc bán vé, tài trợ đến quảng bá du lịch và các sản phẩm văn hóa khác.

"Giới chuyên môn cho rằng các cơ quan nhà nước có thể học hỏi từ mô hình này để tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn, từ đó tạo ra một hệ thống các sản phẩm văn hóa đa dạng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



