Pháp luật

Công an bắt giữ Hồ Tất Tân Toàn, chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Hồ Tất Tân Toàn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 9 giờ 45 phút ngày 25-2, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận tin báo về tội phạm của Khu phố trưởng Khu phố 5.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 24-2, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra tại nhà bà Phạm Thị M. (SN 1947, ngụ Khu phố 5, phường Đông Hà).

Công an bắt giữ Hồ Tất Tân Toàn sau chưa đầy 3 giờ tiếp nhận tin báo - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Tất Tân Toàn bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Trần Khôi

Trong lúc bà M. đang ngủ, một nam thanh niên đã lẻn vào nhà, dùng vũ lực đe dọa, khống chế bà ngay trên giường và cướp 1 đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn 1 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đông Hà đã lập tức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 12 giờ 30 phút ngày 25-2, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Hồ Tất Tân Toàn (SN 2001, ngụ Khu phố 5, phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hồ Tất Tân Toàn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu giữ các tang vật liên quan bao gồm 1 đôi bông tai vàng 24k và hơn 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Ô tô “biến mất" trước hẻm nhà, camera ghi lại người nước ngoài nghi vấn

Ô tô “biến mất" trước hẻm nhà, camera ghi lại người nước ngoài nghi vấn

(NLĐO) – Ô tô đậu trước hẻm bất ngờ biến mất, camera ghi lại người đàn ông giống người nước ngoài lái xe rời đi, Công an phường Đà Nẵng đang truy vết.

Bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Ngọc Oanh

(NLĐO)- Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ cho xem, lợi dụng sơ hở, Mạnh cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài

Lâm Đồng: Bắt nhanh tên cướp lẩn trốn trong rẫy cà phê

(NLĐO) - Sau khi cướp giật chiếc điện thoại của người dân, Minh bỏ trốn vào rẫy cà phê nhưng bị công an tỉnh Lâm đồng điều tra và truy bắt sau đó.

