Pháp luật

Ô tô “biến mất" trước hẻm nhà, camera ghi lại người nước ngoài nghi vấn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Ô tô đậu trước hẻm bất ngờ biến mất, camera ghi lại người đàn ông giống người nước ngoài lái xe rời đi, Công an phường Đà Nẵng đang truy vết.

Sáng 26-2, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) đang vào cuộc điều tra, truy vết chiếc ô tô nghi bị mất cắp trên địa bàn.

Ô tô “mất tích” trước hẻm nhà, camera ghi lại người nước ngoài nghi vấn - Ảnh 1.

Camera ghi lại hình ảnh ô tô cùng người đàn ông trước khi mất tích

Trước đó, bà D.K., chủ nhân ô tô BKS 43A-101.xx, cho biết đã trình báo Công an phường An Hải về việc xe mình bị mất trộm vào ngày 25-2. 

Theo bà K., khoảng 9 giờ 30 ngày 25-2, bà tá hỏa phát hiện ô tô của mình đậu trước con hẻm đường Chính Hữu đã "không cánh mà bay".

Sau khi nhờ hàng xóm trích xuất camera, bà K. phát hiện một người đàn ông giống người nước ngoài đến mở cửa nổ máy, sau đó về hướng đường Phạm Văn Đồng và chạy về hướng Hội An.

Sau khi phát hiện ô tô mình bị mất trộm, bà K. đã trình báo Công an phường An Hải nhờ truy tìm thủ phạm.

