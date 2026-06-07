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Pháp luật

Công an Cà Mau tìm bị hại liên quan vụ án mua bán người

Vân Du

(NLĐO) – Nguyễn Thành Chân đã xây dựng các kịch bản tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" rồi cùng đồng bọn tìm người dụ dỗ đưa sang Campuchia.

Ngày 7-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang truy tìm bị hại trong vụ án hình sự mua bán người, được xác định có liên quan đến việc đưa người sang Campuchia để cưỡng bức lao động, xảy ra tại xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 10-2023 đến cuối năm 2024, các bị can Nguyễn Thành Chân, Ngô Thị Giang và Ngô Văn Tiến đã dụ dỗ nhiều người sang Campuchia để cưỡng bức lao động.

Công an tìm bị hại liên quan vụ án mua bán người sang Campuchia - Ảnh 1.

Hình minh họa

Trong khoảng thời gian ở Campuchia, Chân đã xây dựng các kịch bản tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" với mức lương từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng.

Sau khi bàn bạc, Chân thỏa thuận với Giang và Tiến tìm kiếm người để đưa sang Campuchia giao cho một công ty được cơ quan điều tra xác định hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm hưởng lợi ích vật chất.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau nhận định có thể còn bị hại chưa trình báo hoặc chưa được xác định trong hồ sơ vụ án. 

Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị những ai là bị hại trong vụ án mua bán người nêu trên thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại số 77, đường Trần Quang Diệu, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau hoặc liên hệ điều tra viên Thái Đồng Mộc qua số điện thoại 0918.224.968 để được giải quyết theo quy định.


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