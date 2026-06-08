Công an cảnh báo "nóng" từ thói quen mua hàng online

Ngày 8-6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết với sự bùng nổ của thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến (đặt hàng online) đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này lại đi kèm với những lỗ hổng bảo mật mà phần lớn xuất phát từ chính sự chủ quan của người tiêu dùng, tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động. Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người dân, cơ quan chức năng cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu từ những thói quen tưởng chừng vô hại khi mua sắm online.

Hình minh họa

Theo đó, rất nhiều người dân sau khi nhận bưu phẩm thường bỏ các vỏ hộp, bao bì chứa đầy đủ thông tin cá nhân vào thùng rác. Những vỏ hộp chứa thông tin cá nhân bị vứt bỏ sẽ trở thành "mỏ vàng" dữ liệu mà kẻ xấu có thể thu thập để sử dụng cho việc lừa đảo.

Khi đã có thông tin chi tiết, đối tượng sẽ dựng lên các kịch bản để giăng bẫy người dân, như: giả danh shipper giao hàng "ma"; chiêu trò hoàn tiền, tặng quà tri ân; đe dọa, khủng bố… Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân khi mua sắm trực tuyến cần tuân thủ nguyên tắc "3 không - 1 nhớ".

Cụ thể, không vứt bao bì có dán mã vận đơn còn nguyên vẹn ra thùng rác mà hãy bôi đen hoặc xé nhỏ, bóc sạch phần giấy có chứa thông tin cá nhân; không chuyển tiền thanh toán cho bất kỳ shipper nào khi chưa kiểm tra lại lịch sử đặt hàng trên ứng dụng chính thức; không nhấp vào các đường link cũng như cung cấp mã OTP cho người lạ. Khi nhờ người thân nhận hàng thì phải liên hệ xác nhận với người mua trước khi thanh toán.