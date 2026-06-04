Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào?

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào ? - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Quá trình xác minh bước đầu, Cơ quan Công an xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990), trú tại xã Tân Kỳ. Theo đó, thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động.

 Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (SN 1995), trú tại xã Tân Kỳ và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993), trú tại xã Tân Kỳ với vai trò chủ quản.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào ? - Ảnh 2.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Nguyễn Đăng Dũng. Ảnh: V. Dũng

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng", được xây dựng, thiết kế theo quy trình 4 bước ("xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen"; "Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ"; "Bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin" và "Giết khách"). 

"Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã "say tình ảo", tin tưởng, đối tượng sẽ "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ" từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào ? - Ảnh 3.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo. Ảnh: V. Hậu

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 20-5 đến ngày 29-5-2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các xã Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và phường Trường Vinh.... thành lập 24 tổ công tác bắt giữ 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỉ đồng, trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Phát hiện 18 người dương tính ma tuý, nghi điều hành đường dây lừa đảo

Phát hiện 18 người dương tính ma tuý, nghi điều hành đường dây lừa đảo

(NLĐO) - Công an kiểm tra một cơ sở lưu trú thì phát hiện nhiều người dương tính với ma tuý và có tài liệu phục vụ lừa đảo

"Thần y dỏm" quảng cáo uống nước ion kiềm chữa bách bệnh, giao dịch lừa đảo gần 100 tỉ đồng

(NLĐ))- Biết nước ion kiềm không thể chữa tất cả các bệnh, "thần y dỏm" vẫn tư vấn cho người bệnh uống và mua thiết bị, tổng giá trị giao dịch gần 100 tỉ đồng

Hành trình phá sàn tiền ảo lừa đảo xuyên tỉnh

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập Chuyên án ĐC 159 đấu tranh, triệt phá tội phạm lừa đảo người dân trên không gian mạng qua đầu tư tiền mã hóa USDT

chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao cơ quan công an tài khoản facebook Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo