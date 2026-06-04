Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt mấy chục tỉ đồng của người dân như thế nào?

Ngày 4-6, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh bước đầu, Cơ quan Công an xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990), trú tại xã Tân Kỳ. Theo đó, thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động.

Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (SN 1995), trú tại xã Tân Kỳ và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993), trú tại xã Tân Kỳ với vai trò chủ quản.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Nguyễn Đăng Dũng. Ảnh: V. Dũng

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng", được xây dựng, thiết kế theo quy trình 4 bước ("xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen"; "Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ"; "Bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin" và "Giết khách").

"Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã "say tình ảo", tin tưởng, đối tượng sẽ "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ" từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo. Ảnh: V. Hậu

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 20-5 đến ngày 29-5-2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các xã Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và phường Trường Vinh.... thành lập 24 tổ công tác bắt giữ 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỉ đồng, trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.