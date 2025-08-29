HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo liên quan việc tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Lê Tỉnh - Anh Tú - Phạm Dũng

(NLĐO)- Lợi dụng chính sách tặng quà cho người dân, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tung chiêu trò giả mạo, tiếp cận người dân qua Zalo, Facebook.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để cùng hưởng không khí Tết Độc lập.

Không nhấn vào các đường link lạ

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người phản ánh gặp khó khăn trong việc truy cập ứng dụng định danh điện tử VNeID để nhận quà. Hệ thống liên tục báo lỗi, treo máy, nguyên nhân được cho là do lượng truy cập tăng đột biến.

Lợi dụng tình huống này, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tung chiêu trò giả mạo, tiếp cận người dân qua Zalo, Facebook hay tin nhắn điện thoại, mời gọi cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do “hỗ trợ nhận tiền”.

Chị Hoài Phương (ngụ TP HCM) cho biết đã có người gọi điện, kết bạn Zalo để hướng dẫn cài ứng dụng lạ nhằm nhận quà”.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chính sách tặng 100.000 đồng - Ảnh 2.

Người dân cần cảnh giác trước các đường link giả mạo hoặc ứng dụng lạ

Theo chuyên gia an toàn thông tin Nguyễn Hữu Nguyên, đây là hình thức phishing – giả mạo để đánh cắp dữ liệu. Kẻ gian tạo ra các đường link hoặc ứng dụng giả, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thậm chí thông tin ngân hàng. 

ĐỌC THÊM

Một khi truy cập vào các ứng dụng này, người dùng có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mất tiền trong tài khoản.

Ông khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các kho chính thống, cũng như không chia sẻ dữ liệu nhạy cảm cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Không cung cấp mật khẩu hay OTP

Đại diện một doanh nghiệp công nghệ cũng cho hay hiện đã xuất hiện nhiều fanpage, website giả mạo cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo sự tin cậy giả tạo rồi lừa người dân khai báo thông tin. Người dân cần tỉnh táo, chỉ tương tác với kênh chính thức đã được xác thực và kiểm chứng thông tin qua báo chí, Cổng thông tin Chính phủ hoặc cơ quan chức năng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai cho biết sau khi Chính phủ ban hành chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2-9, nhiều đối tượng đã lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo: Chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ được triển khai công khai, minh bạch qua UBND xã/phường, cơ quan chức năng chứ không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu hay OTP.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tin tưởng số điện thoại, email không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý.

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng có cảnh báo tương tự về việc kẻ gian lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 để lừa đảo. Theo đó, ngay sau khi Chính phủ công bố chính sách, nhiều đối tượng đã tung chiêu trò giả mạo, gửi tin nhắn, email kèm đường link “nhận quà”, “điền thông tin để nhận tiền”. Nếu người dân bấm vào, kẻ gian có thể chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, một số đối tượng còn giả danh cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn cách nhận tiền, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển khoản “xác thực”. Nhiều fanpage, website cũng bị lập giả để tạo lòng tin rồi dụ người dùng khai thông tin nhạy cảm.

Công an TP HCM khuyến cáo mọi chính sách hỗ trợ đều thực hiện công khai, minh bạch qua UBND địa phương, cơ quan chức năng hoặc ngân hàng theo thông báo chính thức. Người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, không bấm link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.

lừa đảo 100.000 đồng tặng quà toàn dân quốc khánh 2/9
