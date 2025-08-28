Ngân hàng đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản và VNeID để nhận tiền dịp Quốc khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công điện số 149 nêu rõ trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều ngân hàng thương mại đã hướng dẫn khách hàng cách thức liên kết ngay tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận tiền nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Các ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank… cho biết đã hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID.

Chủ tài khoản của các ngân hàng có thể làm theo hướng dẫn sau: