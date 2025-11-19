Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế

Ngày 19-11, Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại tòa W4 - West Sky ở khu đô thị Ecogarden, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Lễ bốc thăm có sự chứng kiến của đại diện Sở Xây dựng TP Huế, chính quyền và Công an phường Vỹ Dạ. Theo chủ đầu tư, tòa nhà ở xã hội XH4 (W4) có 149 căn, nhưng có tổng số lượng hồ sơ đăng ký mua là 352; trong đó, có 243 hồ sơ bốc thăm cho 40 căn.

Chị Ph.Th.Th.T. là người may mắn bốc được lá thăm để có quyền mua căn hộ W4605.

Trong số 40 căn hộ phải thực hiện bốc thăm để xác định người được quyền mua thì căn W4605 ở tầng 6, diện tích 66,2 m2 có nhiều hồ sơ nộp nhất với 29 bộ. Tại thời điểm tổ chức bốc thăm có 3 người không tham gia nên chỉ có 26 người bốc.

Chị Ph.Th.Th.T. vỡ òa khi người may mắn thắng 25 người còn lại khi bốc được lá thăm may rủi để được quyền mua căn hộ này. Chị T. mừng rơi nước mắt vì ước mơ được sở hữu nhà ở của mình đã dần hiện thực.

Trước đó, vào ngày 26-3, liên danh nhà đầu tư Công ty CP đầu tư và phát triển bất động Cotana Capital (Cotana Capital) tổ chức lễ khởi công nhà ở xã hội XH1, XH4 tại khu đô thị Ecogarden.

Trong đó, quy mô hạng mục công trình XH4 (W4) gồm 1 tầng hầm cao 2,9 m, diện tích sàn 1.413 m2 cùng 15 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng là 14.603m2, bao gồm 149 căn hộ, diện tích sàn sử dụng căn hộ là 8.942 m2.

Để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, TP Huế đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 7.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.100 căn và giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 4.600 căn, riêng trong năm 2025 đầu tư xây dựng 1.200 căn hộ.