Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế

Quang Tám

(NLĐO) - Hơn 240 người đã bốc thăm để được sở hữu 40 căn hộ nhà ở xã hội tại khu đô thị Ecogarden - hiện đại bậc nhất TP Huế.

Ngày 19-11, Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại tòa W4 - West Sky ở khu đô thị Ecogarden, phường Vỹ Dạ, TP Huế. 

Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế - Ảnh 1.

26 người bốc thăm để được quyền mua căn hộ nhà ở xã hội W4605.

Lễ bốc thăm có sự chứng kiến của đại diện Sở Xây dựng TP Huế, chính quyền và Công an phường Vỹ Dạ. Theo chủ đầu tư, tòa nhà ở xã hội XH4 (W4) có 149 căn, nhưng có tổng số lượng hồ sơ đăng ký mua là 352; trong đó, có 243 hồ sơ bốc thăm cho 40 căn. 

Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế - Ảnh 2.

Chị Ph.Th.Th.T. là người may mắn bốc được lá thăm để có quyền mua căn hộ W4605.

Trong số 40 căn hộ phải thực hiện bốc thăm để xác định người được quyền mua thì căn W4605 ở tầng 6, diện tích 66,2 m2 có nhiều hồ sơ nộp nhất với 29 bộ. Tại thời điểm tổ chức bốc thăm có 3 người không tham gia nên chỉ có 26 người bốc. 

Công an chứng kiến lễ bốc thăm mua nhà ở xã hội ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Huế - Ảnh 3.

Tại lễ bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội có sự chứng kiến của Trưởng Công an phường Vỹ Dạ.

Chị Ph.Th.Th.T. vỡ òa khi người may mắn thắng 25 người còn lại khi bốc được lá thăm may rủi để được quyền mua căn hộ này. Chị T. mừng rơi nước mắt vì ước mơ được sở hữu nhà ở của mình đã dần hiện thực.

26 người xếp hàng bốc thăm để xác định quyền mua căn hộ W4605.

Trước đó, vào ngày 26-3, liên danh nhà đầu tư Công ty CP đầu tư và phát triển bất động Cotana Capital (Cotana Capital) tổ chức lễ khởi công nhà ở xã hội XH1, XH4 tại khu đô thị Ecogarden. 

Trong đó, quy mô hạng mục công trình XH4 (W4) gồm 1 tầng hầm cao 2,9 m, diện tích sàn 1.413 m2 cùng 15 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng là 14.603m2, bao gồm 149 căn hộ, diện tích sàn sử dụng căn hộ là 8.942 m2.

Để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, TP Huế đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 7.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.100 căn và giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 4.600 căn, riêng trong năm 2025 đầu tư xây dựng 1.200 căn hộ.

Tin liên quan

Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội

Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội

(NLĐO) - Sáng 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều tra, xử lý ngay hành vi tiêu cực trong xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chênh 200 - 500 triệu đồng

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội được dư luận, báo chí phản ánh thời gian vừa qua.

Tương lai sáng cho nhà ở xã hội

Thời gian tới, TP HCM tiếp tục điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm chỉ tiêu dự kiến tăng thêm khoảng 2.500 ha đất phát triển nhà ở xã hội.

nhà ở xã hội nhà ở sở hữu nhà ở bốc thăm nhà ở xã hội bốc thăm mua nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo