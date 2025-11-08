HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chênh 200 - 500 triệu đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội được dư luận, báo chí phản ánh thời gian vừa qua.

Bộ Xây dựng đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận có tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200 - 500 triệu đồng. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025, diễn ra chiều 8-11, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cảnh báo tình trạng chênh giá nhà ở xã hội lên đến 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương nắm bắt để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Theo Bộ trưởng, hiện tượng tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội đã được dư luận, báo chí phản ánh thời gian vừa qua.

Hiện, Bộ Xây dựng đã dự thảo xong và trình lên Chính phủ Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Về việc hoàn thành mục tiêu nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết cơ sở pháp lý liên quan đến nhà ở xã hội đã đầy đủ, không còn vướng mắc, dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia sẽ trình Chính phủ trong tháng 11.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị từ Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong tình hình mới, Bộ cũng đang xây dựng dự thảo và sẽ trình vào tuần tới.

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản đã được Bộ Xây dựng hoàn thành và đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan để trình lên cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong cuối năm 2025, đầu năm 2026 cũng như việc hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội là có thể thực hiện được bởi các địa phương đang rất nỗ lực và dành nhiều tâm huyết cho việc này.

Qua nắm thông tin, Bộ trưởng cho biết UBND TP Hà Nội đã thông qua 30 dự án xây dựng nhà ở xã hội với số lượng bình quân 500 căn/dự án. "Rất mong các địa phương cũng phát huy tinh thần như Hà Nội để có thể hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tăng nguồn cung giúp hạ giá thành cho thị trường bất động sản hiện nay" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng đã cùng các địa phương hoàn thành thủ tục đảm bảo khởi công vào ngày 19-12 tới đây như chỉ đạo của Thủ tướng.

Tin liên quan

Tương lai sáng cho nhà ở xã hội

Tương lai sáng cho nhà ở xã hội

Thời gian tới, TP HCM tiếp tục điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm chỉ tiêu dự kiến tăng thêm khoảng 2.500 ha đất phát triển nhà ở xã hội.

Chính sách đột phá về phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 10-2025 phải có nghị quyết mới về nhà ở xã hội với các chính sách minh bạch, thuận tiện

Thủ tướng chủ trì họp để ban hành Nghị quyết mới của Chính phủ về đột phá phát triển nhà ở xã hội

NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, tránh làm méo mó chính sách.

nhà ở xã hội thị trường bất động sản dự án nhà ở xã hội Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng
