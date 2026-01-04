HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Công an có cảnh báo nóng từ đồn đoán xung quanh vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Không chỉ bác tin đồn "5 người liên quan" đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, Công an tỉnh Cà Mau còn đưa ra cảnh báo đối với người dân

Liên quan đến vụ nữ sinh cấp lớp 7 bị sát hại, ngày 4-1, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật.

Công an Cà Mau cảnh báo vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại không đúng sự thật - Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Đồng thời, Công an tỉnh Cà Mau còn cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân có dấu hiệu bị đối tượng sát hại rồi ném thi thể xuống vuông nuôi tôm của người dân sát tuyến lộ giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Sau đó, nạn nhân được xác định là nữ sinh V.T.M.K. (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau), học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau xác định H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm) là nghi phạm sát hại nữ sinh trên. Công an đã bắt khẩn cấp đối với A.K.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh cấp 2 ở Cà Mau

Bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh cấp 2 ở Cà Mau

(NLĐO) - Thanh niên làm thuê cho một người dân ở địa phương được xác định là nghi phạm sát hại nữ sinh cấp II, đã thừa nhận hành vi của mình với cơ quan công an

Nghịch tử hành hung mẹ, đâm người thi hành công vụ ở Cà Mau

(NLĐO) - Sau khi có hành vi hành hung mẹ ruột, Bùi Minh Lợi quê Cà Mau đã dùng dao đâm trọng thương một cán bộ trong tổ công tác

Công an Cà Mau tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Thị Linh Nhung

(NLĐO) – Bị can Lê Thị Linh Nhung bị bắt tạm giam với cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"

Cà Mau sát hại bác tin đồn Facebook nữ sinh
