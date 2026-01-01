HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại

Phóng sự ảnh-video: Vân Du

(NLĐO) – Trường THPT ở Cà Mau không xảy ra bạo lực học đường hay mâu thuẫn trên mạng xã hội từ khi áp dụng mô hình trường học không điện thoại.

Ngày 1-1, ông Trần Quang Điện, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau, cho biết đã triển khai và áp dụng mô hình học sinh không sử dụng điện thoại di động trong trường được hơn 4 năm.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 1.

Trường THPT Võ Văn Kiệt được đầu tư khang trang và có rất nhiều cây xanh trong khuôn viên

Theo lời ông Điện, trong quá trình quản lý, nhà trường nhận thấy khi thầy cô giảng bài trên lớp vẫn có một số học sinh sử dụng điện thoại để chơi game, lướt Facebook… Từ thực trạng này, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt đã nghĩ ra mô hình học sinh không sử dụng điện thoại trong trường học.

"Sau khi có ý tưởng, tôi bàn bạc với tập thể, phụ huynh và nhận được sự đồng thuận hơn 99% nên tiến hành áp dụng. Nhận thức được mong muốn dành điều tốt nhất cho con em từ nhà trường, nhiều phụ huynh đã tự nguyện mua tủ đặt trong lớp học để cất giữ điện thoại cho học sinh" – ông Điện bày tỏ.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 2.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 3.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 4.

Ban cán sự lớp cho điện thoại của học sinh vào rổ rồi để vào tủ khóa lại, sau đó trả lại khi ra về

Cụ thể, trước khi vào lớp, học sinh giao điện thoại để ban cán sự lớp cho vào rổ, đặt trong tủ khóa lại. Sau khi tan học, các em học sinh sẽ nhận lại điện thoại.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 5.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 6.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 7.

VIDEO: Trường học ở Cà Mau nói không với điện thoại - Ảnh 8.

Học sinh tham gia các trò chơi trong giờ giải lao

Em Thạch Thị Ngọc Hạnh, lớp 10A2 cho hay từ khi áp dụng mô hình thì hầu như tất cả các bạn trong trường đều ra sân trường tham gia các trò chơi, như: đánh bóng chuyền, cờ vua… trong giờ giải lao. "Khi mới thực hiện mô hình, chúng em cảm thấy bỡ ngỡ và bất tiện nhưng giờ cảm thấy bình thường vì đã quen. Thay vì "cắm mặt" vào điện thoại, học sinh ra sân trường tham gia các trò chơi vừa rèn luyện được sức khỏe, tư duy và sự đoàn kết" – em Hạnh bộc bạch.

Việc không sử dụng điện thoại trong trường học đã giúp học sinh tránh được các thông tin độc hại trên không gian mạng, hạn chế mâu thuẫn dẫn đến bạo lực học đường…

"Nhà trường không xảy ra tình trạng bạo lực học đường và học sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội từ khi áp dụng mô hình cho đến nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức cuộc thi ứng xử văn hóa để giáo dục điều hay ý đẹp cho các em" – lãnh đạo Trường THPT Võ Văn Kiệt chia sẻ.

Cà Mau bạo lực học đường mạng xã hội trường học không điện thoại
