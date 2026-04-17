Công an Đà Nẵng bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo nhiều người

Ngày 17-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương (56 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, từ năm 2020, Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất tại dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2).

Nguyễn Thị Thu Hương tại cơ quan công an

Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra thông tin cần tiền tất toán ngân hàng nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký hợp đồng chuyển nhượng. Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện cam kết mà sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Khi bị yêu cầu hoàn tất thủ tục, đối tượng không thực hiện, đồng thời chuyển nhượng các lô đất đã thỏa thuận cho người khác để thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh qua số điện thoại: 0914.407.119 để được giải quyết.

