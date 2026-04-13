Triệt xoá sòng Poker trá hình trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt xoá một tụ điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Ổ bài bạc núp bóng giải đấu thể thao Poker tại khách sạn 5 sao vừa bị triệt phá

Theo đó, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chang Heng Kit (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, tụ điểm này hoạt động dưới danh nghĩa Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club, đặt tại tầng 2, tòa nhà D – dự án Ánh Dương Soleil.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 21 bàn Poker, thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu.

3 đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, người chơi phải mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt để tham gia, tổng số tiền thu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng. Dù trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, song thực chất được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân.

Bên cạnh đó, hoạt động được tổ chức bài bản với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Hệ thống vận hành sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu quản lý, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hình thức đánh bạc trá hình dưới dạng “giải đấu”, “câu lạc bộ thể thao” đang gia tăng với thủ đoạn tinh vi, dễ đánh lừa người dân và tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh trật tự.