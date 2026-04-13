Triệt xoá sòng Poker trá hình trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt xoá sòng Poker trá hình trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Núp bóng “giải đấu thể thao”, tụ điểm Poker thu hơn 637 triệu đồng tiền vé trong ngày bị Công an Đà Nẵng triệt xoá, tạm giữ 3 đối tượng tổ chức.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt xoá một tụ điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Triệt xoá sòng Poker trá hình trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ổ bài bạc núp bóng giải đấu thể thao Poker tại khách sạn 5 sao vừa bị triệt phá

Theo đó, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chang Heng Kit (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, tụ điểm này hoạt động dưới danh nghĩa Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club, đặt tại tầng 2, tòa nhà D – dự án Ánh Dương Soleil.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 21 bàn Poker, thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu.

Triệt xoá sòng Poker trá hình trong khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

3 đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, người chơi phải mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt để tham gia, tổng số tiền thu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng. Dù trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, song thực chất được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân.

Bên cạnh đó, hoạt động được tổ chức bài bản với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Hệ thống vận hành sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị, dữ liệu quản lý, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hình thức đánh bạc trá hình dưới dạng “giải đấu”, “câu lạc bộ thể thao” đang gia tăng với thủ đoạn tinh vi, dễ đánh lừa người dân và tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. 

Công an Đà Nẵng bắt chủ nhiệm CLB New Emperors Poker Club

Công an Đà Nẵng bắt chủ nhiệm CLB New Emperors Poker Club

(NLĐO) - Đặng Phước Long lập CLB Poker tại Đà Nẵng, thu tiền rồi tổ chức giải đấu trái phép, lôi kéo cả khách du lịch tham gia.

Cháu trộm két sắt của "thần bài" Poker, lãnh 13 năm tù

(NLĐO) -Tin tưởng giao nhà cho cháu trông coi, “thần bài” Poker Nguyễn Văn Mến không ngờ bị chính người thân đột nhập, lấy tài sản hơn 800 triệu đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỉ đồng qua ứng dụng X-Poker

(NLĐO)- Lôi kéo người chơi tham gia qua ứng dụng X-Poker trên không gian mạng, 9 nghi phạm đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên hơn 100 tỉ đồng.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức đánh bạc khách sạn 5 sao Giải poker
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo