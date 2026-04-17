Đà Nẵng nói gì về bộ chữ cách điệu gây tranh luận trên bãi biển?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh bộ chữ cách điệu phục vụ check-in đặt tại bãi biển, gần khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Du khách check-in cùng Da Nang Beach cách điệu vào sáng nay

Ghi nhận thực tế, bộ chữ được bố trí trải dài trên nền cát, phía sau là không gian núi – biển đặc trưng. Toàn bộ cụm chữ sử dụng tông màu cam, tạo độ tương phản mạnh với nền cát và màu xanh của biển, giúp dễ nhận diện từ xa, nhất là vào chiều muộn.

Thiết kế các ký tự mang tính tạo hình rõ nét, mỗi "chữ" là một khối riêng biệt, dựng đứng như những cánh buồm no gió. Phần đế uốn lượn liên tục, mô phỏng nhịp sóng, tạo cảm giác chuyển động thay vì một bảng chữ tĩnh thông thường.

Tuy nhiên, do ưu tiên yếu tố tạo hình, một số ký tự bị biến dạng mạnh, khiến người nhìn cần quan sát kỹ hoặc di chuyển nhiều góc mới nhận diện đầy đủ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khen – chê về tạo hình này, thậm chí xuất hiện không ít liên tưởng dí dỏm.

CLIP: Cận cảnh biểu tượng Da Nang Beach trên bãi biển Đà Nẵng

Ngoài ra, tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt cũng có bảng check-in khác được làm kiên cố, BQL cho biết sẽ thay đổi màu sơn theo từng thời điểm trong năm để liên tục làm mới

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết mục tiêu của công trình là tạo thêm điểm check-in cho du khách, góp phần hình thành dấu ấn riêng khi đến biển.

Đại diện BQL thừa nhận việc dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và khả năng đọc chữ là một thách thức. Thực tế cho thấy có những góc nhìn chữ rõ hơn, nhưng cũng có góc gây tranh cãi về mức độ nhận diện. "Chúng tôi đã thử nghiệm thực tế, đa số người nhìn vẫn nhận ra chữ 'Đà Nẵng', song vẫn ghi nhận các ý kiến góp ý", vị này cho hay.

Trước phản ứng đa chiều trên mạng xã hội, đại diện BQL cho rằng đây là hiệu ứng bình thường, thậm chí tích cực vì giúp hình ảnh lan tỏa mạnh. Quan điểm của đơn vị là không né tránh tranh luận: "Nếu góp ý xác đáng, chỉ ra sai sót lớn thì chắc chắn sẽ sửa. Còn lại cần thời gian để người dân và du khách cảm nhận.

Ngoài ra, BQL cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu những mô hình tương tự nhưng mang tính ngắn hạn, thay đổi theo mùa hoặc sự kiện để làm mới không gian biển. Hướng đi được xác định là ưu tiên trải nghiệm thực chất, chi phí hợp lý, thay vì đầu tư dàn trải cho các hoạt động mang tính trình diễn ngắn hạn.

Thực tế cho thấy, ngay khi xuất hiện, bộ chữ đã thu hút lượng lớn người đến chụp ảnh, đặc biệt vào buổi chiều. Nhiều nhóm du khách liên tục di chuyển, tìm góc chụp phù hợp để "đọc" được trọn vẹn cụm chữ – đúng với mục tiêu tạo tương tác ban đầu.