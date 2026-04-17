Đà Nẵng nói gì về bộ chữ cách điệu gây tranh luận trên bãi biển?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Đà Nẵng nói gì về bộ chữ cách điệu gây tranh luận trên bãi biển?

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bộ chữ “Da Nang Beach” cách điệu đặt trên bãi biển với tông màu cam nổi bật đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh bộ chữ cách điệu phục vụ check-in đặt tại bãi biển, gần khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng nói gì về bộ chữ “Da Nang Beach” gây tranh luận trên bãi biển? - Ảnh 1.

Đà Nẵng nói gì về bộ chữ “Da Nang Beach” gây tranh luận trên bãi biển? - Ảnh 2.

Du khách check-in cùng Da Nang Beach cách điệu vào sáng nay

Ghi nhận thực tế, bộ chữ được bố trí trải dài trên nền cát, phía sau là không gian núi – biển đặc trưng. Toàn bộ cụm chữ sử dụng tông màu cam, tạo độ tương phản mạnh với nền cát và màu xanh của biển, giúp dễ nhận diện từ xa, nhất là vào chiều muộn.

Thiết kế các ký tự mang tính tạo hình rõ nét, mỗi "chữ" là một khối riêng biệt, dựng đứng như những cánh buồm no gió. Phần đế uốn lượn liên tục, mô phỏng nhịp sóng, tạo cảm giác chuyển động thay vì một bảng chữ tĩnh thông thường.

Tuy nhiên, do ưu tiên yếu tố tạo hình, một số ký tự bị biến dạng mạnh, khiến người nhìn cần quan sát kỹ hoặc di chuyển nhiều góc mới nhận diện đầy đủ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khen – chê về tạo hình này, thậm chí xuất hiện không ít liên tưởng dí dỏm.

CLIP: Cận cảnh biểu tượng Da Nang Beach trên bãi biển Đà Nẵng

Đà Nẵng nói gì về bộ chữ “Da Nang Beach” gây tranh luận trên bãi biển? - Ảnh 3.

Ngoài ra, tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt cũng có bảng check-in khác được làm kiên cố, BQL cho biết sẽ thay đổi màu sơn theo từng thời điểm trong năm để liên tục làm mới

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết mục tiêu của công trình là tạo thêm điểm check-in cho du khách, góp phần hình thành dấu ấn riêng khi đến biển.

Đại diện BQL thừa nhận việc dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và khả năng đọc chữ là một thách thức. Thực tế cho thấy có những góc nhìn chữ rõ hơn, nhưng cũng có góc gây tranh cãi về mức độ nhận diện. "Chúng tôi đã thử nghiệm thực tế, đa số người nhìn vẫn nhận ra chữ 'Đà Nẵng', song vẫn ghi nhận các ý kiến góp ý", vị này cho hay.

Trước phản ứng đa chiều trên mạng xã hội, đại diện BQL cho rằng đây là hiệu ứng bình thường, thậm chí tích cực vì giúp hình ảnh lan tỏa mạnh. Quan điểm của đơn vị là không né tránh tranh luận: "Nếu góp ý xác đáng, chỉ ra sai sót lớn thì chắc chắn sẽ sửa. Còn lại cần thời gian để người dân và du khách cảm nhận.

Ngoài ra, BQL cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu những mô hình tương tự nhưng mang tính ngắn hạn, thay đổi theo mùa hoặc sự kiện để làm mới không gian biển. Hướng đi được xác định là ưu tiên trải nghiệm thực chất, chi phí hợp lý, thay vì đầu tư dàn trải cho các hoạt động mang tính trình diễn ngắn hạn.

Thực tế cho thấy, ngay khi xuất hiện, bộ chữ đã thu hút lượng lớn người đến chụp ảnh, đặc biệt vào buổi chiều. Nhiều nhóm du khách liên tục di chuyển, tìm góc chụp phù hợp để "đọc" được trọn vẹn cụm chữ – đúng với mục tiêu tạo tương tác ban đầu.

Tin liên quan

Clip: Khiếp với cảnh người đàn ông cầm sào đuổi đánh người giữa phố Đà Nẵng

Clip: Khiếp với cảnh người đàn ông cầm sào đuổi đánh người giữa phố Đà Nẵng

(NLĐO) – Thấy người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm thanh cây đuổi đánh người đi đường ở Đà Nẵng, người dân nhanh chóng lao vào khống chế.

Đà Nẵng biển Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà du lịch Đà Nẵng Da Nang Beach
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo