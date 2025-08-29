HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2-9

B.Vân

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng cho hay sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để lừa đảo

Ngày 29-8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2-9 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi Chính phủ công bố chính sách này, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi như: gửi tin nhắn, email kèm đường link giả mạo với nội dung "Nhận quà tặng 100.000 đồng", "Điền thông tin để nhận tiền"… nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Công an Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo tặng quà 100 . 000 Đồng dịp lễ 2 - 9 - Ảnh 1.

Cảnh báo của Công an TP Đà Nẵng về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện "hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ", sau đó yêu cầu người dân cung cấp mã OTP hoặc thông tin chuyển khoản để "xác thực". Một số trường hợp khác, đối tượng còn lập fanpage, website giả mạo cơ quan công quyền để thu hút người dân nhập dữ liệu cá nhân.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch thông qua các kênh chính thức như UBND xã, phường, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ thì cần bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ với ngân hàng đang sử dụng dịch vụ. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149, triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về việc tặng quà cho toàn dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Theo đó, mỗi người dân sẽ nhận phần quà trị giá 100.000 đồng, được chuyển đến bằng hình thức phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp), bảo đảm hoàn tất trước ngày 2-9.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì bố trí kinh phí, Ngân hàng Nhà nước bảo đảm hệ thống thanh toán, tiền mặt thông suốt, không bỏ sót hay trùng lặp. Các địa phương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để chuyển quà an toàn, kịp thời. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan truyền thông tuyên truyền chính sách này, góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.


Đà Nẵng rà soát nhân sự: Vì sao xã thừa, xã thiếu?

(NLĐO) - Kết quả rà soát biên chế cấp xã, phường tại Đà Nẵng vừa công bố cho thấy thực trạng phân bổ công chức thiếu đồng bộ, nơi thừa nơi thiếu.

