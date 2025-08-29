Công an TP Đà Nẵng bắt 13 đối tượng "gây ám ảnh" cho người dân

Ngày 29-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Nhiều vụ thanh thiếu niên ở Đà Nẵng tụ tập đuổi đánh nhau gây hoang mang

Vụ thứ nhất, vào ngày 13-4, tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng), 2 nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi xảy ra mâu thuẫn, buông lời thách thức rồi chuyển sang hành động, chạy xe máy đuổi chém nhau, ném vỏ chai bia vào nhà dân, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

13 đối tượng từ 15 đến 18 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam

Không dừng lại, trong cùng ngày, nhiều đối tượng tiếp tục tụ tập, chuẩn bị hung khí, kéo đến nhà nhau để trả thù. Các nhóm còn lôi kéo thêm bạn bè, tập hợp thanh thiếu niên mang dao tự chế, chai bia, gậy gộc, đe dọa, rượt đuổi trên đường phố. Hành vi này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trọng án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, thu giữ nhiều tang vật gồm dao tự chế, gậy gỗ, xe máy và hàng chục vỏ chai bia thủy tinh, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng.

Vụ thứ hai, ngày 27-5, nhóm 5 thanh niên có hành vi rượt đuổi L.A.T (SN 2007, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) trên nhiều tuyến đường tại xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng). Khi đến quán trà sữa Na Phan (thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn), T. chạy vào bên trong để lẩn trốn thì bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, gây thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi địa phương. Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Thu Bồn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, gồm: Phạm Hoàng Tân (SN 2004, trú TP HCM), Dương Thành Lên (SN 2007), Trần Văn Nhật (SN 2007), Lê Khắc Huấn (SN 2006) và Trần Đình Tùy Em (SN 2006, cùng trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Vụ thứ ba, khoảng 22 giờ ngày 9-6, sau khi uống rượu bia, nhóm của Từ Minh Thiện bị một số thanh niên lạ mặt vô cớ chặn đánh tại khu vực xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng).

5 thanh niên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Bực tức, Thiện cùng Ngô Gia Bảo và Huỳnh Trọng Nhân bàn nhau đi lấy hung khí để trả thù. Trên đường đi, nhóm này gặp, rủ Lê Phước Hậu và Lưu Gia Tình, cùng tham gia kế hoạch.

Các đối tượng mang theo rựa chặt củi và chai thủy tinh, cùng kéo nhau đi tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến gần cây xăng Mộc Bài, xã Xuân Phú, thấy em V.Q.L (SN 2008) chở em V.T.A.P (SN 2008) đi ngang qua, nhóm Bảo nhầm tưởng là đối tượng cần trả thù. Bảo lập tức dùng rựa chém trúng đầu các em khiến L. bị thương tích 13%, P. bị thương tích 12%.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 26-8, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí, truy đuổi và đánh hai nam thanh niên trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Nhận định tính chất vụ việc nguy hiểm, manh động, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 22-8, nhóm 16 thanh thiếu niên do Ngô Phạm Văn Anh (SN 2009, trú phường Thanh Khê) cầm đầu, mang theo hung khí, tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường 2 Tháng 9 để tìm người đánh nhau. Khi gặp 3 thanh niên đi xe máy, nhóm này đã truy đuổi, hành hung, thậm chí dùng đao chém gãy biển số xe trước khi bỏ đi. Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 2 xe máy, 1 cây kiếm, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Ngô Phạm Văn Anh (SN 2009, trú phường Thanh Khê); Phạm Hoàng Anh Khoa (SN 2007, trú xã Sông Kôn); Trần Văn Huy (SN 2009, trú xã Sơn Cẩm Hà); Hoàng Bảo Lộc (SN 2007, trú phường Hải Châu). Các đối tượng còn lại đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



