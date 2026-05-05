Công an TP Đà Nẵng ngày 5-5 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật.

6 đối tượng liên quan trong đường dây mua bán người vừa bị triệt phá

Qua rà soát các tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu trao đổi, "sang nhượng" nhân viên nữ, tiềm ẩn nguy cơ mua bán người nên chủ động tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa.

Ngày 1-5, từ thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012) bị ép phục vụ tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trở về địa phương, cơ quan công an vào cuộc xác minh. Dù nạn nhân còn nhỏ, tâm lý hoảng loạn, thông tin cung cấp hạn chế, nhưng chỉ sau 12 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã làm rõ vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 6 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật đối với nạn nhân, gồm:

Nguyễn Thị Diệp (SN: 1990; trú xã Tam Xuân), Trần Thái Bảo (SN 2006), Dương Minh Thanh (SN 1994), Lâm Gia Huy (SN 2005; cùng trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng), Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002; cùng trú đặc khu Lý Sơn).

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã bắt giữ, đánh đập, ép buộc nạn nhân làm việc để trả nợ, sau đó chuyển giao qua nhiều người để tiếp tục cưỡng ép, bóc lột sức lao động tại quán karaoke.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng nêu trên; các trường hợp khác đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán người.