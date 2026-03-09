Ra mắt chiến dịch chống mua bán người vào các trung tâm lừa đảo

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo, đồng thời chính thức giới thiệu chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) tại Việt Nam.

Ảnh: Dương Ngọc

Sự kiện có gần 140 đại biểu tham dự, gồm đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức phi chính phủ và sinh viên Học viện Ngoại giao, Đại học Kiểm sát.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết những năm gần đây tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây tội phạm lợi dụng nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để tuyển mộ nạn nhân thông qua các chiêu thức như quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo đầu tư.

Theo bà, nhiều nạn nhân sau khi bị lừa sang nước ngoài đã bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trở thành một phần trong các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia. Tình trạng này đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh, trật tự xã hội và gây thiệt hại kinh tế.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng công tác phòng, chống mua bán người và đang triển khai Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 cùng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, các hành vi lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để dụ dỗ, tổ chức mua bán người sẽ bị xử lý nghiêm.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng việc phòng ngừa loại tội phạm này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ và nền tảng trực tuyến, nơi thường bị các đối tượng mua bán người lợi dụng để tiếp cận và tuyển mộ nạn nhân.

Ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, UNODC, tổ chức Sứ mệnh Công lý Quốc tế (IJM) và các đối tác khu vực nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa, đẩy mạnh thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân.

Sinh viên Học viện Ngoại giao tại sự kiện. Ảnh: Dương Ngọc

Theo Tiến sĩ Rebecca Miller, Điều phối viên khu vực về chống mua bán người của UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, tình trạng bóc lột người trong các trung tâm lừa đảo đang diễn ra trên quy mô lớn trong khu vực. Nhiều nạn nhân bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo để thu lợi cho các mạng lưới tội phạm, nhưng lại phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

“Cần chấm dứt việc coi những người bị mua bán như nghi phạm, thay vào đó tập trung triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang thu lợi hàng tỉ USD từ các hoạt động này”, bà nói.

Chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo do UNODC khởi xướng, phối hợp với tổ chức Sứ mệnh Công lý Quốc tế và được Chính phủ Mỹ tài trợ, triển khai tại khu vực từ năm 2025. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy phòng ngừa và tăng cường phối hợp trong bối cảnh tình trạng mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội đang gia tăng nhanh chóng.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường số an toàn và thảo luận các giải pháp hỗ trợ nạn nhân trở về, với sự tham gia của đại diện các bộ Công an, Quốc phòng, Y tế và Ngoại giao.

Các bên cam kết tăng cường phối hợp nhằm phòng ngừa và xử lý hiệu quả tình trạng mua bán người vào các trung tâm lừa đảo.