Ngày 10-9, Công an Đà Nẵng đăng thông báo tìm người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại Km60+500 thuộc địa phận thôn Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 12-8, tại khu vực trên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải (màu trắng, loại có mui xe, nhãn hiệu HINO, có gắn BKS 48H-013.xx) và xe máy mang BKS 92S1-080.xx.

Hậu quả, 2 người đi xe máy (một nam và một nữ) tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nhằm làm rõ nguyên nhân và các tình tiết khác có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai biết thông tin về vụ tai nạn nêu trên vui lòng hỗ trợ và cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Mọi thông tin cung cấp đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (qua Điều tra viên Phan Nguyễn Mạnh Cường, số điện thoại 0779.079.479).

