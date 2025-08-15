HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đà Nẵng xác minh clip phụ xe ngồi giữa đường chặn xe khách

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã nắm thông tin, đang làm rõ hành vi chặn xe của một phụ xe trên địa bàn.

Ngày 15-8, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1A về hướng hầm Hải Vân (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thì bị một người phụ xe lao ra chặn đường.

Theo clip, người này mặc áo thun đỏ có in logo và tên của một nhà xe chuyên tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị.

Phụ xe chặn xe khách giữa đường ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lao ra giữa đường chặn xe vì mâu thuẫn trong lúc đón khách

Để ngăn xe khách này di chuyển, người đàn ông ngồi luôn ra giữa đường. Khi xe khách dừng hẳn thì người này đứng dậy tiến đến chỉ trỏ.

Người này tiếp tục đứng chặn đầu xe khách trên một lúc lâu rồi ra hiệu cho xe khách BKS 43H - 091.38 đang dừng cạnh di chuyển về hướng hầm Hải Vân.

Yêu cầu phụ xe làm việc với cơ quan công an

Sự việc khiến nhiều phương tiện khác không thể di chuyển, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện nhà xe xác nhận người đàn ông trong clip là nhân viên phụ xe của tuyến. Hành động chặn đầu xe xuất phát từ mâu thuẫn trong khi đón khách.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía công ty đã yêu cầu phụ xe viết bản tường trình, đồng thời đến trụ sở công an phường Hải Vân để phối hợp làm việc.

"Nhà xe nhiều lần định cho người này thôi việc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho làm việc. Chúng tôi đã yêu cầu phụ xe nghiêm túc rút kinh nghiệm, phối hợp với công an để làm rõ vụ việc" - đại diện nhà xe cho biết.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nắm cơ bản thông tin vụ việc, yêu cầu lực lượng vào cuộc xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật.

Đà Nẵng phụ xe xe khách giành khách
