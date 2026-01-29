Công an đang tìm chủ nhân của 32 con chó, mèo bị trộm cắp ở TPHCM

CLIP: Ập vào một căn nhà, công an phát hiện 32 con chó, mèo bị nhốt giữ trái phép.

Liên quan thông tin "Phát hiện 32 con chó, mèo bị nhốt giữ trái phép" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 29-1, Công an phường Tân Hưng, TPHCM thông báo tìm chủ nhân 32 con chó, mèo.

32 con chó, mèo đang được lực lượng chức năng chăm sóc.

Trước đó, sáng 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó mèo và 4 xe máy phục vụ việc di chuyển, vận chuyển.

Công an phường Tân Hưng cho hay đang giữ và chăm sóc 32 con chó, mèo để tìm lại chủ nhân.

Người dân gần đây có bị mất thú cưng có thể nhận diện theo hình ảnh dưới.

Hình ảnh con chó, mèo đang đợi chủ nhân.

Về quy trình tiếp nhận và trao trả, Công an phường Tân Hưng cho biết người dân cần chuẩn bị đúng và đủ các thông tin, gồm:

1. Hình ảnh: ảnh chụp rõ chó/mèo của mình trước đây (càng rõ càng tốt).

2. Giấy tờ chứng minh (nếu có): giấy mua bán, sổ tiêm phòng, hóa đơn thú y hoặc lịch sử chuyển khoản giao dịch.

3. Thông tin chi tiết: thời gian bị mất, giá trị vật nuôi.

4. Đặc điểm nhận dạng: các đặc điểm riêng biệt (vết bớt, tật, màu lông, sẹo...) để xác định chính xác nhất.

Công an phường Tân Hưng lưu ý việc hoàn trả vật nuôi sẽ được thực hiện ngay sau khi cán bộ tiếp nhận xác định hồ sơ của người dân cung cấp trùng khớp và chính chủ.

Khi nghi ngờ là chó, mèo của mình, người dân có thể nhắn tin qua Fanpage Facebook theo địa chỉ sau: https://www.facebook.com/conganphuongtanhungtphcm để được giải đáp và nhận lại thú nuôi theo quy định.