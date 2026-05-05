Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong giữa đường ở TPHCM

Sáng 5-5, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong trên đường ĐT743A, đoạn qua phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường ĐT743A theo hướng từ Quốc lộ 1K đi Tân Vạn thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa đường, vùng đầu chảy máu nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, nhân viên y tế xác định nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có một số vết thương; dép và mũ bảo hiểm nằm cách vị trí thi thể một khoảng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân đi bộ qua đường thì bị phương tiện lưu thông tông trúng, sau đó rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.D. (60 tuổi, ngụ gần khu vực xảy ra vụ việc).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.