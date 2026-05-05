Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cú tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây khiến tài xế xe khách tử vong, phụ xe được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Sáng 5-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng phường Nhơn Trạch điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế mắc kẹt tử vong.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào rạng sáng cùng ngày, xe khách giường nằm do nam tài xế điều khiển chạy trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai.

Khi đến đoạn gần nút giao với đường 319 (phường Nhơn Trạch), xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo đang chạy phía trước. 

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bể nát, biến dạng, tài xế mắc kẹt tử vong tại chỗ. Riêng phụ xe khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6), Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai (khu vực 4); Công an phường triển khai công tác cứu người, điều tiết giao thông.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây khiến 1 người tử vong - Ảnh 3.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc TPHCM Long Thành Dầu Giây khiến 1 người tử vong - Ảnh 4.

Phụ xe được đưa đi bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn-Công an tỉnh Đồng Nai)

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi chạy trên cao tốc trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn giảm, tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phía trước, luôn để ý đèn xe, biển báo và các dấu hiệu bất thường trên đường, không chạy quá tốc độ.

Tin liên quan

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

Nhóm thanh thiếu niên "làm loạn" đường phố, tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

(NLĐO)- Quá trình tụ tập, 14 thanh thiếu niên hư ở Thanh Hóa đi xe máy phóng nhanh, lạng lách "làm loạn" đường phố và tự gây tai nạn khiến 2 người bất tỉnh

TPHCM: Tai nạn nghiêm trọng trên cầu Bình Thuận, 3 người thương vong

(NLĐO) - Va chạm trực tiếp giữa xe máy và ô tô trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ, TPHCM khiến 3 người thương vong.

4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 95 người tử vong

(NLĐO) - Trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người.

xe khách tài xế tử vong xe đầu kéo cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây thành phố đồng nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo