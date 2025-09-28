HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe

Uyên Châu

(NLĐO)-Công an các xã đồng loạt ra quân kiểm tra những tiệm sửa xe, cửa hàng kinh doanh phụ tùng, linh kiện xe gắn máy nhằm chấn chỉnh tình trạng “độ, chế” xe

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an xã Lộc Thành đã rà soát 24 cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe gắn máy.

Qua kiểm tra, các cơ sở được yêu cầu ký cam kết không “độ xe”, không gắn linh kiện trái thiết kế, không buôn bán phụ tùng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền về hậu quả, chế tài xử phạt khi tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe- Ảnh 1.

Công an xã Lộc Thành kiểm tra và chủ tiệm đã ký cam kết "không độ xe"

Tại xã Thống Nhất, Công an xã cũng triển khai kế hoạch kiểm tra, kết hợp vận động người dân tham gia giám sát, tố giác các trường hợp “độ, chế” phương tiện. Qua đó, nhiều cơ sở đã nghiêm túc ký cam kết, góp phần tạo sự răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh.

Tương tự, Công an phường Bình Long tổ chức kiểm tra đồng loạt các tiệm sửa xe, cơ sở kinh doanh phụ tùng. Nhiều chủ cơ sở được nhắc nhở, ký cam kết không tiếp tay cho các hành vi thay đổi kết cấu, nâng công suất phương tiện.

Đáng chú ý, Công an xã Tân Hưng đã kịp thời cảnh báo tình trạng học sinh “độ, chế” xe đạp điện: Tháo bỏ bàn đạp, thay động cơ - pin công suất lớn, cắt bỏ bộ giới hạn tốc độ…

Hành vi này tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi phần lớn người điều khiển là học sinh chưa đủ kỹ năng xử lý, dễ gây tai nạn nghiêm trọng. Công an xã đã phối hợp nhà trường, phụ huynh tăng cường tuyên truyền, đồng thời nhấn mạnh các chế tài xử phạt.

Theo công an, các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền trên cho thấy quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong việc ngăn chặn từ gốc những hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sự bình yên cho nhân dân.

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe- Ảnh 2.

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe- Ảnh 3.

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe- Ảnh 4.

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt tiệm sửa xe- Ảnh 5.

Một số hình ảnh công an kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe máy

    Thông báo