Công an Đồng Nai tìm bị hại liên quan đường dây nước hoa giả 50 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Đồng Nai tìm bị hại liên quan đường dây nước hoa giả 50 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Công an xác định, tổng số hàng hóa của 2 chị em ruột đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỉ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán nước hoa giả xảy ra năm 2023, 2024 tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT (phường Bình Phước), Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông báo tìm người bị hại.

Công an Đồng Nai tìm bị hại trong đường dây nước hoa giả 50 tỉ Đồng - Ảnh 1.

Tang vật vụ án làm nước hoa giả do công an thu giữ

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây nước hoa giả do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện. Hồi đầu năm 2024, công an kiểm tra tại 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng, thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến khoảng 16 tỉ đồng.

Qua đấu tranh, Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi, cùng ngụ phường Bình Phước) khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội.

Sau đó, các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác lên thân chai, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch… và bán ra thị trường.

Công an xác định, tổng số hàng hóa những người này đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỉ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng. Tháng 9-2024, Tuyết, Long và Tính đã cùng bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa nêu trên của Hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT biết và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc điều tra viên Phạm Hùng Anh, số điện thoại 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu nhằm giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20-3-2026.

Tin liên quan

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

(NLĐO) - Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ thuê nhà tại TPHCM để sản xuất và bán ra thị trường nước hoa giả nhằm thu lợi bất chính

Trước vụ thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, đường dây “hô biến” hàng hiệu nào đã bị phanh phui?

(NLĐO)- Điểm chung của những vụ bán nước hoa giả là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội làm kênh tiêu thụ, khiến nhiều người tiêu dùng bị đánh lừa bởi mức giá rẻ

Ngỡ ngàng với “lò” sản xuất nước hoa giả lớn nhất từ trước tới nay ở Bình Phước

(NLĐO) - Theo cơ quan điều tra, tổng số hàng hóa nhóm đối tượng bán ra thị trường lên đến khoảng 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

cơ sở sản xuất hộ kinh doanh công an tỉnh đồng nai bị hại nước hoa giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo