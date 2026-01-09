Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ sản xuất hàng ngàn chai nước hoa giả

Ca Linh

(NLĐO) - Giám đốc Công ty HALOVA cùng vợ thuê nhà tại TPHCM để sản xuất và bán ra thị trường nước hoa giả nhằm thu lợi bất chính

Ngày 9-1, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp khám xét tại nhà L.V.H. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 6-1, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, do L.V.H (SN 1973) và vợ là V.T.T (SN 1985) điều hành.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp; hơn 12.400 vỏ chai; hơn 18.000 nhãn mác và 4 máy móc chuyên dụng để sản xuất nước hoa.

Vợ chồng H. khai nhận năm 2018, H. thành lập Công ty TNHH HALOVA do H. làm giám đốc, với ngành nghề sản xuất - kinh doanh nước hoa nhiều nhãn hiệu. Đến năm 2020, vợ chồng H. tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 2.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 3.

Giám đốc Công ty HALOVA sản xuất nước hoa giả bị bắt giữ tại TPHCM - Ảnh 4.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là do H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, TPHCM và trên mạng xã hội. Hai đối tượng này thuê nhà tại TPHCM để trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường nước hoa giả song song với nước hoa do Công ty TNHH HALOVA sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, H. và T. đã vận chuyển toàn bộ số tang vật trên chứa tại 3 địa điểm nhà của H. và người thân tại ấp Phụng Quới A nhằm tiếp tục tiêu thụ sản phẩm nước hoa giả đã sản xuất; đồng thời lắp đặt máy móc, thiết bị để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Tin liên quan

Trước vụ thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, đường dây “hô biến” hàng hiệu nào đã bị phanh phui?

Trước vụ thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, đường dây “hô biến” hàng hiệu nào đã bị phanh phui?

(NLĐO)- Điểm chung của những vụ bán nước hoa giả là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội làm kênh tiêu thụ, khiến nhiều người tiêu dùng bị đánh lừa bởi mức giá rẻ

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bán nước hoa giả nhãn hiệu Gucci và Chanel

(NLĐO) - Cửa hàng Quỳnh Quỳnh do vợ nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm đứng tên đại diện và kinh doanh tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị phát hiện kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại, trong đó có sản phẩm nước hoa giả nhãn hiệu Gucci và Chanel

giám đốc công ty nước hoa giả Cần Thơ Công ty HALOVA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo