Ngày 25-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 4 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, góp phần giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân xã Tuy Phước

Tại xã Tuy Phước, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà cho bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2).

Căn nhà của bà Mai bị sập hoàn toàn trong bão số 13; gia đình đã được lực lượng Công an kịp thời di dời, bảo đảm an toàn tính mạng.

Sau 16 ngày thi công khẩn trương, căn nhà mới gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và các công trình phụ đã hoàn thành, với tổng kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai và phần đóng góp của gia đình. Nhận nhà mới, bà Mai xúc động bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình sớm có nơi ở ổn định.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục khánh thành, bàn giao thêm 3 căn nhà cho bà Phạm Thị Bảy (xã An Lương), bà Ngô Thị Đàng (xã Đề Gi) và bà Phạm Thị Ba (xã Ngô Mây). Đây là 4 trong tổng số 20 căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".

Người dân vui mừng sau khi được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung"



Đến nay lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành 5/20 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ và 16/103 căn nhà theo kế hoạch UBND tỉnh giao, phấn đấu sớm hoàn thành các căn còn lại để giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung":