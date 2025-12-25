HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ sau hơn 2 tuần thi công, 4 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ Công an hỗ trợ đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 4 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, góp phần giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân xã Tuy Phước

Tại xã Tuy Phước, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà cho bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2). 

Căn nhà của bà Mai bị sập hoàn toàn trong bão số 13; gia đình đã được lực lượng Công an kịp thời di dời, bảo đảm an toàn tính mạng.

Sau 16 ngày thi công khẩn trương, căn nhà mới gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và các công trình phụ đã hoàn thành, với tổng kinh phí 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai và phần đóng góp của gia đình. Nhận nhà mới, bà Mai xúc động bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình sớm có nơi ở ổn định.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục khánh thành, bàn giao thêm 3 căn nhà cho bà Phạm Thị Bảy (xã An Lương), bà Ngô Thị Đàng (xã Đề Gi) và bà Phạm Thị Ba (xã Ngô Mây). Đây là 4 trong tổng số 20 căn nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 2.

Người dân vui mừng sau khi được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung"

Đến nay lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành 5/20 căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ và 16/103 căn nhà theo kế hoạch UBND tỉnh giao, phấn đấu sớm hoàn thành các căn còn lại để giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 4 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung":

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 3.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 4.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 5.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 7.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 8.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 9.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 10.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 11.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 13.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 14.

Cận cảnh Công an Gia Lai bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 15.

 

Tin liên quan

Thần tốc "Chiến dịch Quang Trung"

Thần tốc "Chiến dịch Quang Trung"

Lực lượng quân đội đã và đang quyết tâm thực hiện thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung", giúp người dân vùng lũ miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống

Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

(NLĐO) - Sau hơn 15 ngày thi công, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” do Quân đoàn 34 hỗ trợ đã được bàn giao cho người dân Gia Lai.

"Chiến dịch Quang Trung": Thần tốc vì dân

Tính đến ngày 8-12, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

hoàn cảnh khó khăn công an tỉnh lễ khánh thành Bộ Công an bàn giao nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo