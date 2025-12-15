Công an Gia Lai bắt đối tượng truy nã trên Quốc lộ 14

Chiều 15-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Thanh Tiến (SN 2001; trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Lê Thanh Tiến (giữa) bị cơ quan Công an bắt giữ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển trên tuyến Quốc lộ 14, hướng từ xã Đăk Hà về phường Đăk Cấm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người này chính là Lê Thanh Tiến – đối tượng đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật". Tổ công tác đã phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi dừng phương tiện, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13-6-2025, Tiến cùng các đối tượng Phạm Đức Việt, Huỳnh Văn Cường và Trần Quang Việt đã dùng vũ lực ép anh Võ Khắc Lãm (trú xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lên ô tô, chở đi và giữ người trái pháp luật. Sau đó, các đối tượng tiếp tục hành hung nạn nhân, ép viết giấy nợ nhằm cưỡng đoạt số tiền 41 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan. Riêng Lê Thanh Tiến bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.