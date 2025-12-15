HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung 2 đối tượng truy nã vừa đến cơ quan công an ở Tây Ninh để đầu thú

Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động thành công 2 đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc và cố ý gây thương tích ra đầu thú

Ngày 15-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã vận động thành công 2 đối tượng đang bị truy nã đặc biệt và truy nã nguy hiểm về các tội cố ý gây thương tích và đánh bạc sau nhiều tháng lẩn trốn ra đầu thú.

Hai đối tượng ra đầu thú gồm Bùi Văn Trung (SN 1985, ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã nguy hiểm theo Quyết định số 02 ngày 19-7-2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (cũ) về tội đánh bạc và Hồ Văn Đấu (SN 2003, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), bị truy nã đặc biệt theo Quyết định số A5723 ngày 1-10-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về tội cố ý gây thương tích.

Truy nã Tây Ninh: Hai đối tượng ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Văn Trung

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 10-1-2023, Bùi Văn Trung cùng 4 người khác tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại nhà ông H.N. (xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành; nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh).

Sòng bạc có khoảng 10 người tham gia, Trung làm cái, mỗi ván cược tối đa 5 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi lực lượng công an đến kiểm tra, Trung bỏ chạy, trốn khỏi địa phương.

Sau khi biết mình bị truy nã và được cơ quan công an vận động, Trung đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đối với Hồ Văn Đấu, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 6-5-2024 tại một vựa phế liệu, trong lúc cự cãi với bà Đ.T.C. (SN 1977, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp), Đấu đã đánh bà C. nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng 5 phút sau, nghe bà C. kể lại sự việc cho người khác, Đấu bực tức, cầm dao quay lại chém bà C. gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia làm thuê.

Truy nã Tây Ninh: Hai đối tượng ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn - Ảnh 2.

Đối tượng Hồ Văn Đấu

Đến nay, sau thời gian được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vận động, Đấu đã trở về địa phương đầu thú. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã hoặc lẩn trốn do phạm tội sớm ra trình diện để được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật; đồng thời cảnh báo việc tiếp tục trốn tránh sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi bị bắt giữ.

