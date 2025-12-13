Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Công Thắng (SN 2005; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lê Công Thắng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, tối 12-12, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu N.Q.C. (SN 2013) về việc cháu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm thực hiện hành vi xâm hại là Lê Công Thắng và nhanh chóng triệu tập đối tượng để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đầu tháng 11-2025 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Công Thắng", không để hình đại diện, kết bạn và nhắn tin làm quen với tài khoản Facebook "QC" của cháu C. Trong quá trình trò chuyện, Thắng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Đến ngày 8-11, Thắng hẹn gặp, chở cháu C. đi chơi và dụ dỗ đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Tại đây, Thắng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu C. và dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Ngày 12-12, Thắng tiếp tục nhắn tin rủ cháu C. gặp mặt để quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Lúc này, Thắng gửi đoạn clip đã quay trước đó cho cháu C. và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội. Do lo sợ, cháu C. đã kể lại sự việc với gia đình, sau đó gia đình trình báo cơ quan công an.