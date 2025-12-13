HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Lê Công Thắng

Đức Anh

(NLĐO) – Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ một đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi sau khi nạn nhân trình báo.

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Công Thắng (SN 2005; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Công Thắng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, tối 12-12, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu N.Q.C. (SN 2013) về việc cháu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm thực hiện hành vi xâm hại là Lê Công Thắng và nhanh chóng triệu tập đối tượng để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đầu tháng 11-2025 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Công Thắng", không để hình đại diện, kết bạn và nhắn tin làm quen với tài khoản Facebook "QC" của cháu C. Trong quá trình trò chuyện, Thắng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Đến ngày 8-11, Thắng hẹn gặp, chở cháu C. đi chơi và dụ dỗ đến khu vực hồ Phú Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Tại đây, Thắng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu C. và dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Ngày 12-12, Thắng tiếp tục nhắn tin rủ cháu C. gặp mặt để quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Lúc này, Thắng gửi đoạn clip đã quay trước đó cho cháu C. và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội. Do lo sợ, cháu C. đã kể lại sự việc với gia đình, sau đó gia đình trình báo cơ quan công an.

Tin liên quan

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm tại phường Pleiku

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem

(NLĐO) – Tại cơ quan công an ở An Giang, Lê Trí Tâm Anh khai nhận đã 2 lần hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Tạm giữ đối tượng hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

(NLĐO) – Cháu gái ở cùng nhà đã tố cáo công an sau khi dùng điện thoại quay lại việc Nguyễn Văn Phúc hiếp dâm bé gái hàng xóm

bắt khẩn cấp mạng xã hội phòng cảnh sát hình sự tố giác tội phạm xâm hại tình dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo