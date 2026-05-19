Công an Gia Lai truy tìm người phụ nữ liên quan vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm một cá nhân bị tố giác liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhằm phục vụ công tác điều tra.

Chân dung Rơ Châm Vil bị Công an Gia Lai truy tìm

Người bị truy tìm là Rơ Châm Vil (nữ, người dân tộc thiểu số Jrai ), sinh ngày 12-4-1984, quê quán tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai. Công dân này có số căn cước 064184008063, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25-4-2025.

Theo hồ sơ, Rơ Châm Vil có hộ khẩu thường trú tại làng Bui, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Người này có cha là ông Byl (sinh năm 1941), mẹ là bà H’Tul (sinh năm 1949), chồng tên Jưt (sinh năm 1985). Đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi ở đuôi lông mày phải.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chưa xác định được nơi cư trú của Rơ Châm Vil, do đó đã phát thông báo truy tìm để phục vụ việc giải quyết tố giác về tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương được đề nghị phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), liên hệ đại úy Nguyễn Trọng Tuấn - điều tra viên, qua số điện thoại 0935.791979, hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.