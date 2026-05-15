Truy tìm đối tượng liên quan vụ "Tùng đại gia" bị đâm tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Truy tìm đối tượng liên quan vụ "Tùng đại gia" bị đâm tử vong

CA LINH

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin, vận động Hà Văn Có ra trình diện phục vụ điều tra vụ án mạng.

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 11-5 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng (còn gọi là "Tùng đại gia"), bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Cần Thơ Truy tìm Hà Văn Có liên quan vụ Tùng đại gia bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Văn Có đã rời khỏi địa phương

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có (SN 1994; ngụ xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ) liên quan vụ án và đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát thư kêu gọi Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị gia đình, người thân của Hà Văn Có và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng này ra đầu thú.

Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đề nghị vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài

Đề nghị vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài

(NLĐO)- Ngày 9-12, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã báo cáo Quốc hội công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong ra đầu thú

(NLĐO) - Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế có nồng độ cồn đã đến công an đầu thú. L

Mang trâu mẹ cùng nghé về nhà nhốt, sau đó lại đưa tới công an và đầu thú

(NLĐO)- Trộm cắp 2 con trâu mang về nhà nhốt chờ tiêu thụ, nhưng khi hay tin công an đang truy tìm, người đàn ông ở Thanh Hóa đã mang trâu tới công an, đầu thú

đại gia đầu thú Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo