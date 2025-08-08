HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an giải cứu 1 thanh niên ở miền Tây bị “bắt cóc online”

Hải Đường

(NLĐO) - Sau khi bắt cóc nam thanh niên, các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 50 triệu đồng để chuộc về

Chiều 8-8, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã giải cứu thành công nam thanh niên bị nhóm đối tượng bắt cóc, tống tiền qua mạng.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-8, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo của ông N.M.T. (47 tuổi; ngụ xã Bến Lức) về việc con trai ông là N.T.H. (17 tuổi) rời nhà lúc 13 giờ nhưng đến 19 giờ vẫn chưa về và không thể liên lạc được qua điện thoại.

Công an giải cứu 1 thiếu niên ở miền Tây bị “bắt cóc online” - Ảnh 1.

Công an giải cứu 1 thiếu niên ở miền Tây bị “bắt cóc online” - Ảnh 2.

Hình ảnh nam thanh niên bị bắt cóc được các đối tượng gửi cho gia đình nạn nhân

Khoảng 10 phút trước khi ông T. đến công an, gia đình liên tục nhận nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Các đối tượng yêu cầu ông T. chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên "LE LE NGUYEN" để "chuộc" H.

Tin nhắn hình ảnh gửi qua Zalo cho thấy H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, 2 tay bắt chéo sau lưng như bị trói, kèm lời đe dọa không được báo công an, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của H.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc.

Đến 10 giờ 25 phút ngày 8-8, công an đã phát hiện và giải cứu H. tại một nhà nghỉ ở phường Long An.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Giải mã chiêu lừa "Bắt cóc online" (*): Trang bị kỹ năng để không sập bẫy

Các nhóm "bắt cóc online" nghiên cứu kỹ cuộc sống của nạn nhân rồi mới thao túng tâm lý và uy hiếp tinh thần.

Cách hóa giải khi người thân bị "bắt cóc online"

(NLDO) - Sáng 7-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề “BẮT CÓC ONLINE: KỊCH BẢN LỪA ĐẢO TINH VI VÀ CÁCH HÓA GIẢI”

Làm gì khi nghi ngờ người thân bị “bắt cóc online”?

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tình hình sức khoẻ của tài xế gây tai nạn ra sao?; Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng…

