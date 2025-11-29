Quán cà phê thú cưng lúng túng khai báo việc nuôi chó, mèo

Sau khi TP HCM triển khai quy định khai báo chó, mèo nhằm phòng chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030, nhiều chủ quán cà phê thú cưng bày tỏ lo lắng về áp lực trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục khai báo vật nuôi.

Số lượng thú cưng quá lớn

Mô hình cà phê thú cưng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của một bộ phận giới trẻ tại TP HCM. Mỗi quán thường chăm sóc vài chục đến hàng trăm chó, mèo để phục vụ khách trải nghiệm. Vì vậy, khi TP HCM ban hành quy định bắt buộc khai báo vật nuôi, nhiều chủ cơ sở tỏ ra bối rối.

Các quán cà phê thú cưng thường có đông khách đến trải nghiệm

Anh Văn Toàn, đại diện Cherry Pet Coffee, cho biết quán đang nuôi hơn 70 chó, mèo. “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quy định của thành phố, nhưng khai báo từng con vật thực sự không dễ. Số lượng chó, mèo quá lớn nên tôi rất lo việc hoàn tất kịp thời hạn” – anh bày tỏ.

Các chủ quán cho hay trước đây, họ chỉ quản lý chó, mèo bằng sổ theo dõi – gồm ngày tẩy giun, tiêm phòng, khám sức khỏe. Để đủ điều kiện khai báo, mỗi thú cưng phải có hồ sơ rõ ràng: thông tin nguồn gốc, lịch chủng ngừa, người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng… Đây là điều mà nhiều cơ sở chưa kịp chuẩn bị.

Hiện nay, mỗi chi nhánh của hệ thống Méo Meo Cat Café chăm sóc 25-30 con mèo với nguồn gốc khác nhau: được cứu hộ, mua lại, sinh tại quán... “Chúng tôi vẫn chưa nắm rõ quy trình khai báo. Hồ sơ của mỗi con mèo không đồng nhất nên việc tổng hợp không hề đơn giản” – anh Kiệt, giám đốc hệ thống, băn khoăn.

Chủ quán cà phê thú cưng nói về quy định mới

Ở góc độ khách hàng, nhiều người cho rằng quy định mới sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Chị Kim Ngân (phường Tân Mỹ, TP HCM) cho biết: “Đến quán cà phê thú cưng, tôi cũng quan tâm về vệ sinh chó, mèo và tình trạng tiêm phòng. Nếu chó, mèo được quản lý chặt hơn thì khách sẽ cảm thấy an toàn hơn”.

Bảo đảm an toàn cho cộng đồng

Theo Chương trình phòng chống bệnh dại 2026–2030, chủ nuôi phải khai báo vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ, quản lý chó, mèo ở nơi công cộng và chịu trách nhiệm nếu để vật nuôi gây hại. UBND cấp xã sẽ lập danh sách đàn chó, mèo; tăng cường kiểm soát với mục tiêu không còn ca tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

ThS – BS thú y Diệp Ngọc Trúc, Bệnh viện Thú y TrustVet, nhận định quy định này là “bước đi bắt buộc”. “Quán cà phê thú cưng có mật độ vật nuôi cao, khách tiếp xúc trực tiếp nên nguy cơ lây bệnh, không chỉ bệnh dại mà nấm, ký sinh trùng cũng luôn hiện hữu. Việc khai báo và quản lý vật nuôi đầy đủ sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh” – bác sĩ nhấn mạnh.

Thú cưng nên được thăm khám định kỳ và tiêm phòng đầy đủ

Bác sĩ Trúc cho rằng khó khăn của các quán cà phê thú cưng trong giai đoạn đầu triển khai quy định là dễ hiểu nhưng đây là việc bắt buộc nên làm. Với cơ sở có 50-70 chó, mèo thì việc chuẩn hóa hồ sơ sẽ gặp khó khăn nhưng về lâu dài, điều này giúp quán chuyên nghiệp hơn, tạo niềm tin cho khách hàng.

Dù còn vướng mắc trong khâu chuẩn bị, đa số chủ quán đều khẳng định ủng hộ và sẵn sàng tuân thủ quy định của thành phố.

Nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự an tâm khi quy định này được triển khai rốt ráo. Chị Uyên Phương (phường Vườn Lài) nhìn nhận: "Khai báo cụ thể sẽ giúp khách biết chó, mèo đã tiêm phòng đầy đủ hay chưa để yên tâm hơn".