Thời sự Xã hội

Công an Hà Nội sẽ lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, "soi" tới cả trong ngõ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội sẽ điều hành hệ thống camera AI, giúp phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 13-12, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông mới, chính thức vận hành hệ thống camera AI.

Công an Hà Nội lắp đặt camera AI giúp nâng cao an ninh và trật tự giao thông - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đại biểu Cục CSGT và TP Hà Nội bấm nút khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông mới, vận hành hệ thống camera AI

Theo Công an TP Hà Nội, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội khi hoạt động sẽ thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là trung tâm "đầu não" của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua 957 camera lắp đặt tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10.

Công an Hà Nội lắp đặt camera AI giúp nâng cao an ninh và trật tự giao thông - Ảnh 2.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Trong đó, hệ thống kết hợp 132 camera giám sát PTZ, loại camera có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày), hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội kỳ vọng, không chỉ là "phạt nguội", hệ thống này sẽ giúp giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý...

Công an Hà Nội lắp đặt camera AI giúp nâng cao an ninh và trật tự giao thông - Ảnh 3.

Đây là trung tâm "đầu não" của hệ thống 1.837 camera các loại

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ phấn đấu lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, triển khai vào cả trong ngõ, ngách để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tin liên quan

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

Hôm nay 10-12, ngày đầu hơn 1.800 camera AI "soi" phương tiện giao thông ở Hà Nội

(NLĐO)- Ngày 10-12, ngày đầu tiên hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức được TP Hà Nội đưa vào hoạt động.

Hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội bắt lỗi vi phạm giao thông tự động từ 10-12

(NLĐO)- Dự kiến đến ngày 10-12-2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hà Nội.

Hà Nội lắp hàng ngàn camera AI tự động "soi" lỗi vi phạm

(NLĐO)- CSGT Hà Nội sẽ lắp 1.873 camera AI với nhiều tính năng hiện đại, tự động xử lý các lỗi vi phạm giao thông trước khi đưa vào vận hành từ tháng 12 tới.

