Hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội bắt lỗi vi phạm giao thông tự động từ 10-12

Ngày 5-12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo "Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông".



Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cụ thể hóa quyết tâm của Công an Thủ đô trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trước yêu cầu ngày càng cao của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ phương tiện lớn, lực lượng Công an Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý để phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông.

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu bắt buộc, là nền tảng bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, tiết kiệm chi phí xã hội mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến, nộp phạt nhanh chóng, giám sát công khai quy trình xử lý. Hệ thống dữ liệu được đồng bộ, chuẩn hóa sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của công dân.

Camera AI được lắp đặt tại đường phố Hà Nội

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cho biết ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông. Hiện Trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10-12-2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trên không gian mạng. Cùng với đó, tiếp tục xử lý đối với các lỗi vi phạm giao thông đặc trưng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

"Mô hình xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên không gian mạng được triển khai đúng hướng và đúng phương pháp, sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và lực lượng công an số" - Trung tướng Tùng nhấn mạnh.