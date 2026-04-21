Pháp luật

Vừa mãn hạn tù, ca sĩ lô tô bị bắt vì giật điện thoại du khách nước ngoài

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ ca sĩ lô tô gây ra vụ cướp giật táo tợn nhằm vào người nước ngoài

Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một nam ca sĩ lô tô sau khi đối tượng giật điện thoại của một du khách trên địa bàn.

Nghi phạm là Phạm Minh Khoa (SN 1988; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bị bắt để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Ca sĩ lô tô vừa mãn hạn tù, giật điện thoại du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Phạm Minh Khoa tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-4, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật xảy ra lúc 3 giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành – Nguyễn Công Trứ.

Nạn nhân là anh Shulha Dmytro (quốc tịch Ukraine) bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát. Tài sản bị chiếm đoạt là điện thoại Samsung A25 trị giá hơn 6 triệu đồng, được nạn nhân cầm trên tay khi đi bộ qua đường. 

Xác định vụ việc có tính chất manh động, nạn nhân là người nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác phối hợp Công an các phường liên quan triển khai truy xét nóng. Các mũi trinh sát tập trung rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đặc biệt là những người có tiền án, tiền sự.

Chỉ sau thời gian ngắn, đến trưa 20-4, lực lượng chức năng xác định Phạm Minh Khoa là nghi phạm gây án. Khoa có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2025.

Đến 7 giờ ngày 21-4, công an phát hiện Khoa đang lẩn trốn tại đoàn lô tô lưu động Hoàng Hồng Ân trên đường Hoàng Sa nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận mình là ca sĩ lô tô tại đoàn lô tô lưu động nêu trên. Tối 18-4, sau khi biểu diễn, Khoa đã mượn xe máy của đồng nghiệp đi tìm “con mồi”. Rạng sáng hôm sau, phát hiện nạn nhân đang cầm điện thoại, Khoa áp sát từ phía sau để giật tài sản rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, đối tượng quay lại nơi ở, trả xe và đăng bán điện thoại trên mạng xã hội, thu 1,6 triệu đồng để tiêu xài.  Tang vật thu giữ gồm điện thoại Samsung A25 và xe máy Attila.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất thủ tục khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bày tỏ gì trong lời nói sau cùng tại tòa?

(NLĐO)- Được nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà cho biết bản thân nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận mong HĐXX cho hưởng chính sách khoan hồng.

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ": Đối diện mức án nào?

(NLĐO) - Công an TP HCM xác định do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh nên ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỉ đồng để "chạy án".

Ngày mai, ca sĩ Quốc Kháng và chủ nhà thuốc Mỹ Châu cùng hầu tòa

(NLĐO) - Ba bị cáo bị truy tố liên quan đến vụ “chạy án” bất thành, trong đó nam ca sĩ và cựu cán bộ công an bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

