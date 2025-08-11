HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an kể chuyện lên Đà Lạt đưa nữ nhân viên Nhã Nam về TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Tiếp nhận trình báo của gia đình về việc nữ nhân viên Công ty Nhã Nam mất liên lạc, Công an TP HCM đã triển khai đồng bộ để truy tìm

Trưa 11-8, Công an TP HCM cho biết bà Nguyễn Phương Mai (SN 1994) đã được Công an phường Xuân Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đưa từ Đà Lạt về TP HCM.

Công an lên Đà Lạt đưa nữ nhân viên Nhã Nam về TP HCM - Ảnh 1.

Thông báo của Công ty Nhã Nam về việc nữ nhân viên mất liên lạc

"Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình và Công ty Nhã Nam, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm nữ nhân viên Công ty Nhã Nam. Chúng tôi đã triển khai lực lượng lên Đà Lạt và tìm thấy nữ nhân viên đang lưu trú ở một nhà nghỉ nên đưa người này về TP HCM", một nguồn tin cho biết.

Tại cơ quan công an, bà Mai cho biết bà làm quản lý một cửa hàng sách của Công ty Nhã Nam tại TP HCM và đang nợ công ty 35 triệu đồng nên "bỏ trốn".

Sáng 6-8, bà Mai đón xe ôm công nghệ ra trung tâm TP HCM rồi xuống Đồng Nai. Sau đó, bà Mai đón xe lên Đà Lạt. Thời gian này bà Mai nói không đọc báo, không sử dụng mạng điện thoại nên không biết được thông tin gia đình và công ty trình báo công an.


Tin liên quan

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc

Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc

(NLĐO) - Sau khi nhận được trình báo của gia đình về việc nữ nhân viên Công ty Nhã Nam mất liên lạc, Công an TP HCM đã xác minh vụ việc

Công an TP HCM xác minh nhóm người đánh nhau giữa đường

(NLĐO) - Giữa tuyến đường ở phường Khánh Hội (TP HCM), 4 người đã có hành vi rượt đuổi, đánh nhau và Công an TP HCM đang xác minh vụ việc

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online"

(NLĐO)- Theo Trung tướng Mai Hoàng, trong 28 người bị "bắt cóc online" mà Công an TP HCM đã giải cứu có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia

