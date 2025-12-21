HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an khẩn trương vào cuộc vụ một người bị đánh gãy mũi ở Chợ đầu mối Hóc Môn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an đang khẩn trương lấy lời khai các bên, củng cố hồ sơ vụ đánh người xảy ra tại Chợ đầu mối Hóc Môn

Ngày 21-12,  Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương làm rõ vụ một người bị đánh gãy mũi tại Chợ đầu mối Hóc Môn vào khuya 18-12.

Công an khẩn trương vào cuộc vụ một người bị đánh gãy mũi ở Chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 1.

Nạn nhân lúc bị đánh tại Chợ đầu mối Hóc Môn

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, tại thời điểm xảy ra sự việc, ông N.T.V (làm việc tại khu pha lóc thịt heo trong chợ) đang đứng ngoài sạp để chất hàng lên cho chủ.

Do khu vực này kẹt xe nên một bảo vệ chợ đến nhắc nhở ông V. dọn đường và giữa hai bên lời qua tiếng lại.

Công an khẩn trương vào cuộc vụ một người bị đánh gãy mũi ở Chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 2.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện

Sau đó, người bảo vệ này đã gọi thêm ba người khác đến, cùng lôi kéo ông V. về văn phòng bảo vệ với lý do "chống đối".

Gia đình ông V. khẳng định rằng ông không có hành vi quậy phá hay đánh nhau nhưng nhóm bảo vệ vẫn dùng vũ lực. 

Hậu quả, ông V. bị đánh gãy mũi, tét mí mắt, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc bị người dân quay clip đăng lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công ty quản lý chợ Hóc Môn xác nhận có vụ việc trên và cho biết các bên liên quan đang phối hợp giải quyết.

Sau khi xảy ra sự việc, hai bảo vệ trực tiếp đánh ông V. đã bị đình chỉ công việc. Hiện công an đang khẩn trương làm rõ vụ đánh người và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM điều tra vụ hỗn chiến náo loạn ở Hóc Môn

Công an TPHCM điều tra vụ hỗn chiến náo loạn ở Hóc Môn

(NLĐO) - Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Hóc Môn truy xét vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn

CLIP cận cảnh 2 anh em cướp tiệm vàng ở Hóc Môn, TP HCM

(NLĐO) - Mang búa vào tiệm vàng đạp tủ cướp tài sản, 2 anh em ruột đã bị Công an TP HCM bắt sau 5 giờ gây án

Công an TP HCM phong tỏa hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

(NLĐO) - Hai thanh niên bị nghi ngờ đã cướp đi một số tài sản là vàng nữ trang và vứt lại một túi khác nghi chứa vàng bên trong.

TPHCM chợ đầu mối Hóc Môn Hóc Môn
