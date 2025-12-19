Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về hành vi "Buôn bán hàng cấm" liên quan việc mua bán, tàng trữ, phân phối khí cười.

Những đối tượng bị bắt để tạm giam gồm: Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003) và Tạ Gia Huy (SN 2005). Các đối tượng này được xác định có vai trò phân công, phân cấp rõ ràng trong chuỗi mua bán, cất giấu và giao nhận bình khí cười.

Công an TPHCM bắt 3 người mua bán khí cười

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới: Không tổ chức tụ điểm để người sử dụng hít trực tiếp tại quán bar, karaoke hay lounge như trước đây, mà chuyển sang kinh doanh lẻ, bán bình khí cười giao tận nơi cho người dùng.

Nhóm này lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ẩn danh và dịch vụ giao hàng công nghệ để che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 7 đến cuối tháng 10-2025, Chinh đã liên hệ mua số lượng lớn bình khí cười, tổ chức cất giấu, phân phối và bán lại cho nhiều khách hàng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quý và Huy tiếp tục thu mua số lượng lớn bình khí cười từ Chinh để tiêu thụ, hình thành một đường dây mua bán khép kín.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ tương tự, khởi tố hàng chục vụ án, hàng chục bị can với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng; góp phần răn đe, ngăn chặn hoạt động buôn bán khí cười trái phép và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán khí cười, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, bảo vệ an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.