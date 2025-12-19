HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về hành vi "Buôn bán hàng cấm" liên quan việc mua bán, tàng trữ, phân phối khí cười.

Những đối tượng bị bắt để tạm giam gồm: Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003) và Tạ Gia Huy (SN 2005). Các đối tượng này được xác định có vai trò phân công, phân cấp rõ ràng trong chuỗi mua bán, cất giấu và giao nhận bình khí cười.

img

Công an TPHCM bắt 3 người mua bán khí cười

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới: Không tổ chức tụ điểm để người sử dụng hít trực tiếp tại quán bar, karaoke hay lounge như trước đây, mà chuyển sang kinh doanh lẻ, bán bình khí cười giao tận nơi cho người dùng. 

Nhóm này lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ẩn danh và dịch vụ giao hàng công nghệ để che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 7 đến cuối tháng 10-2025, Chinh đã liên hệ mua số lượng lớn bình khí cười, tổ chức cất giấu, phân phối và bán lại cho nhiều khách hàng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. 

Quý và Huy tiếp tục thu mua số lượng lớn bình khí cười từ Chinh để tiêu thụ, hình thành một đường dây mua bán khép kín.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ tương tự, khởi tố hàng chục vụ án, hàng chục bị can với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng; góp phần răn đe, ngăn chặn hoạt động buôn bán khí cười trái phép và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán khí cười, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, bảo vệ an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.

Công an TPHCM đề nghị người dân, đặc biệt là giới trẻ, nâng cao cảnh giác trước hiểm họa của việc sử dụng khí cười trái pháp luật.

Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, phân phối khí cười ngoài mục đích công nghiệp đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân phát hiện thông tin liên quan hoạt động kinh doanh, vận chuyển hoặc quảng cáo mua bán khí cười trái phép, cần chủ động báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Tin liên quan

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, hai thanh niên chia tiền cướp được để tiêu xài và bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp và đang mở rộng điều tra

Công an TPHCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo

(NLĐO) - Một bé gái 3 tuổi đã tử vong sau khi ăn cơm trưa tại lớp mẫu giáo, hiện Công an TPHCM đang làm rõ

bóng cười khí cười Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo