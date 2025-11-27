Công an TPHCM điều tra vụ hỗn chiến náo loạn ở Hóc Môn

Ngày 27-11, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Hóc Môn truy xét vụ hỗn chiến trên đường Song Hành (xã Hóc Môn, TP HCM).

Thông tin ban đầu, khuya 26-11, người dân khu vực đường Song Hành nghe thấy nhiều tiếng la hét, hô hoán.

Hiện Công an TPHCM đang truy xét vụ hỗn chiến

Lúc này họ thấy nhóm khoảng 7 nam nữ thanh niên xô xát, đánh nhau dữ dội.Trong số này, có 2 nam thanh niên bị nhiều người khác vây đánh.

Mặc dù một trong hai người ngã xuống đường nhưng 3 người khác vẫn nhào vào đánh hội đồng. Người này bị đấm vào mặt, đầu.

Sau khi được can ngăn, hai bên rời đi. Vụ việc đang được Công an xã Hóc Môn vẫn đang phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự Công an TPHCM điều tra truy xét vụ việc.