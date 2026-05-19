Pháp luật

Công an khẳng định xử lý theo pháp luật người phụ nữ chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau va chạm giao thông, người phụ nữ đi xe máy chở theo trẻ nhỏ đã chửi bới và hành hung tài xế ô tô dù cho người đàn ông liên tục xin lỗi.

Ngày 29-5, Công an phường Yên Hoà (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây xôn xao mạng xã hội.

Công an điều tra vụ hành hung tài xế ô tô tại Hà Nội gây xôn xao - Ảnh 1.

Người phụ nữ hành hung tài xế. Ảnh: Gif

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đi xe máy Honda SH, chở theo trẻ nhỏ, liên tục chửi bới và hành hung tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ nhiều lần đánh vào mặt, tay nam tài xế. Trong khi đó, người đàn ông liên tục xin lỗi và giải thích rằng bản thân không cố tình để ô tô va chạm với xe máy.

Dù được người dân xung quanh can ngăn, người phụ nữ vẫn tiếp tục lao vào đánh, đá vào cửa ô tô, kèm theo những lời quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người này lên xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (thuộc phường Yên Hòa). Người phụ nữ trong clip được xác định là bà N.T.H. (39 tuổi, trú tại phường Yên Hòa); còn người đàn ông bị đánh là ông T.V.H. (52 tuổi, trú cùng phường).

Vào cuộc xác minh, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, đã mời 2 người liên quan đến làm việc.

Theo trình bày của nam tài xế, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc ông lùi ô tô, dẫn đến va chạm với xe máy của bà H.. Sau sự việc, ông H. mong lực lượng chức năng xem xét, có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với người phụ nữ này.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cơ quan chức năng khẳng định việc xử lý nghiêm là cần thiết để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Công an vào cuộc vụ khách hành hung tài xế xe công nghệ vì chuyện hút thuốc

(NLĐO) - Trong clip trên mạng xã hội, sau khi hành hung tài xế, hành khách này lớn tiếng thách thức, cho rằng mình "mới đi tù 2 tháng về", không sợ ai cả!

Bắt 2 đối tượng hành hung tài xế xe công nghệ gây phẫn nộ

(NLĐO) - Chỉ vì nhờ lùi xe giữa con hẻm 5,5m, hai người đàn ông ở Đà Nẵng đã lao ra chửi bới, hành hung tài xế xe công nghệ đến gãy xương mũi.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam cán bộ huyện hành hung tài xế sau va chạm giao thông

(NLĐO) - Hành hung nam thanh niên đi bán tải sau va chạm giao thông, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất bị khởi tố, bắt tạm giam

