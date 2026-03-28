Thời sự

Công an truy tìm thanh niên quỵt tiền xe ôm, hành hung tài xế

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang truy tìm thanh niên quỵt tiền xe ôm công nghệ rồi dùng nón bảo hiểm tấn công tài xế.

Ngày 28-3, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đang truy tìm một thanh niên có hành vi quỵt tiền xe ôm công nghệ và hành hung tài xế.

Công an truy tìm thanh niên quỵt tiền xe ôm, hành hung tài xế - Ảnh 1.

Truy tìm thanh niên quỵt tiền xe ôm công nghệ, hành hung tài xế ở Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-3, anh L.V.T. (34 tuổi, quê Đồng Nai, làm tài xế xe ôm công nghệ) nhận cuốc xe từ một khách nam thông qua ứng dụng. Người này yêu cầu anh T. chở từ Bến xe Miền Tây đến đường Chiêu Liêu, phường Dĩ An.

Sau khi di chuyển quãng đường khoảng 30 km, khi đến điểm trả khách, anh T. dừng xe thì vị khách cho rằng đã đặt nhầm địa điểm và yêu cầu chở đi tiếp. Lúc này, anh T. đề nghị thanh toán trước số tiền 127.000 đồng cho quãng đường đã đi rồi mới tiếp tục chở.

Tuy nhiên, vị khách không đồng ý nên hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, nam thanh niên cởi nón bảo hiểm đang đội trên đầu rồi tấn công tài xế xe ôm.

Phát hiện vụ việc, một thanh niên đi ngang đã nhanh chóng can ngăn, đồng thời yêu cầu cả hai đến Văn phòng khu phố Đông Chiêu A để làm việc.

Trong lúc chờ lực lượng công an đến giải quyết, nam thanh niên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, anh T. đến Công an phường Dĩ An trình báo vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người đặt xe ôm được xác định tên T.Q.Đ. (29 tuổi, quê An Giang).

Hiện Công an phường Dĩ An đang truy tìm người này để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ hành khách ở TPHCM hốt hoảng nhờ công an tìm tài sản 3 tỉ đồng

Nữ hành khách ở TPHCM hốt hoảng nhờ công an tìm tài sản 3 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an phường Vĩnh Hội (TPHCM) đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm tài sản 3 tỉ đồng

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

(NLĐO)- Trong lúc giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Nguyễn Tấn Dầu, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã

Bắt 4 người nhập cảnh trái phép, phát hiện 1 người bị truy nã

(NLĐO)- Biên phòng Tây Ninh bắt 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, trong đó có 1 người bị truy nã

