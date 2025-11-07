HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng hành hung tài xế xe công nghệ gây phẫn nộ

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Chỉ vì nhờ lùi xe giữa con hẻm 5,5m, hai người đàn ông ở Đà Nẵng đã lao ra chửi bới, hành hung tài xế xe công nghệ đến gãy xương mũi.

Ngày 6-11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" đối với hai đối tượng hành hung tài xế xe công nghệ trên địa bàn phường.

Hai đối tượng bị bắt giam là Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê, TP Đà Nẵng)

Tài xế công nghệ bị hành hung giữa phố: Kết quả điều tra từ công an Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa sau khi hành hung một tài xế công nghệ

Kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2-11, anh Huỳnh Nhật N. điều khiển xe ô tô hiệu Mitsubishi, BKS 75H-025.42 đi trên đường Ngô Nhân Tịnh, hướng từ đường Nguyễn Đình Tứ về đường Tô Vĩnh Diện.

Khi đến trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh, phường An Khê (đường 5,5m), anh N. thấy 2 xe ô tô đậu hướng ngược chiều lệch nhau, gây ách tắc giao thông.

Thấy có nhóm người đang ngồi nhậu tại địa chỉ trên, phía trước nhà có xe ô tô hiệu Toyota Innova, BKS 43A-768.35 đang đậu, nên anh N. nhờ điều khiển xe lùi lại để cho xe đi qua.

Lúc này, Nguyễn Hữu Tươi, Đỗ Đăng Khoa đang ngồi nhậu ở trong nhà đi ra ngoài gặp anh N. Hai bên lớn tiếng cãi nhau.

Tài xế công nghệ bị hành hung giữa phố: Kết quả điều tra từ công an Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nạn nhân bị đánh gãy xương mũi, nằm gục bên vỉa hè

Khoa không đồng ý lùi xe mà nói tiếng lớn, gây sự với anh N., còn Tươi la lớn, dắt xe mô tô của người dân để trên đường chặn trước đầu xe và đòi đánh anh N.

Lúc này, anh N. ngồi trên xe lấy điện thoại ra quay lại sự việc, có dùng lời lẽ thách thức thì bị Tươi và Khoa chửi bới, không cho dùng điện thoại. Anh N. xuống xe thì bị Tươi đánh gây thương tích vùng mặt.

Nạn nhân sau đó báo công an và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bị gãy xương mũi, đa chấn thương.

Sự việc cũng gây ảnh hưởng khu dân cư và gây ùn tắt giao thông kéo dài tại trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê, Đà Nẵng).

Vụ việc đang được Công an phường An Khê tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

gây rối trật tự công cộng Công an Đà Nẵng tài xế công nghệ hành hung tài xế
